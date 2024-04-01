Російська авіація намагається атакувати острів Зміїний і зірвати зерновий коридор, — Гуменюк (відео)

За словами начальниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, саме вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи, тобто навігаційний коридор.

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Російський Чорноморський флот, який наразі зосереджується на сході Чорного моря і не може контролювати його північно-західну частину, намагається з повітря атакувати острів Зміїний, аби зашкодити роботі зернового коридору. Про це 1 квітня повідомила на брифінгу у медіацентрі "Україна — Укрінформ" начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що російські окупаційні війська через неможливість застосування свого корабельно-катерного складу атакують острів у Чорному морі літаками тактичної авіації з авіаційними керованими бомбами (КАБами), намагаючись таким чином продемонструвати своє панування над чорноморською акваторією.

"Щодо острова Зміїний, тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією. Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі. І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху та, як правило, втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря", — наголосила Гуменюк.

За словами речниці, факти тиску російської авіації вбачаються ще й як спроби зірвати роботу навігаційного коридору, яким Україна відправляє на експорт свою агропродукцію, зокрема зерно.

"Тому що якраз вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи", — пояснила Гуменюк.

Стосовно демонстративних ударних операцій на острові Зміїний, то ще наприкінці 2023 року британська розвідка попереджала, що Росія вдається до таких ризикованих дій задля демонстрації свого впливу у Чорному морі.

Нагадаємо, що британська розвідка нещодавно повідомила, яким чином російське військово-морське командування намагається сховати свій флот, аби убезпечити його від атак українськими морськими дронами — прикрила баржами вхід до акваторії Новоросійського морського порту.

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Нагадаємо, 27 березня у ВМС ЗСУ розповіли про знищення російських кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів.