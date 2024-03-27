За поточних втрат через 1,5-2 роки Чорноморський флот буде нефункціональним, — Forbes

За словами журналістів, нещодавно російські інженери завершили будівництво нової залізниці Ростов — Маріуполь. Тепер ЗС РФ більше не потрібні великі обсяги морських перевезень для підтримки військ на південному фронті України.

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За поточних темпів втрат російський Чорноморський флот може виявитися нефункціональним уже через півтора-два роки. РФ мало що може зробити, щоб зупинити втрати великих кораблів. Про це пише Forbes.

Великі судна, які не можна переміщати сушею або річкою, для виходу в Чорне море мають пройти через протоку Босфор. Туреччина контролює протоку і не дозволяє сторонам конфлікту перетинати її під час війни, згідно з Конвенцією Монтре про статус проток.

За два роки важких боїв Україна пошкодила або потопила за допомогою ракет і катерів із вибухівкою сім російських кораблів за класифікацією НАТО класу "Ропуха" (жаба — пол.) і один десантний корабель класу "Тапір". Також знищили крейсер, підводний човен, судно постачання, кілька сторожових катерів і два ракетні корвети, а також корабель-розвідник.

Супутникові знімки Севастополя, зроблені після недавнього рейду, підтверджують пошкодження кількох суден.

Але, за словами журналістів, судна не затоплені. Цілком можливо, що всі чотири кораблі, які, як стверджують представники України, були уражені, підлягають відновленню і, до того ж перебувають на корабельні в Севастополі.

Водночас нещодавній рейд щонайменше на певний час приблизно на 15% скоротив довоєнний склад Чорноморського флоту РФ, який налічував близько десятка десантних кораблів.

Залізниця Ростов — Маріуполь

Ще рік тому, коли російський гарнізон на півдні України значною мірою залежав від постачання морем, це могло бути великою проблемою для Кремля.

Але нещодавно російські інженери завершили будівництво нової залізниці, яка з'єднує Ростов з окупованим Маріуполем. Тобто усувається необхідність у великих обсягах морських перевезень для підтримки російських військ на південному фронті України. Залізниці складніше вивести з ладу, ніж кораблі. І відремонтувати їх простіше.

Інакше кажучи, удари по російських десантних кораблях уже не завдають такої ж шкоди, як це було раніше.

Нагадаємо, що в ISW підбили підсумки недавніх ударів ЗСУ по флоту РФ: чотири кораблі та інфраструктура.

Також повідомлялося, що ЗСУ і ЗС РФ ведуть боротьбу за рідкісні танки Strv 122 на нейтральній смузі.