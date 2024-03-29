Боєздатність ЧФ знизилася: розвідка Британії показала наслідки ударів по Криму (фото)

За даними аналітиків, противник намагався вберегти свої кораблі та військові об'єкти від нових атак, проте нічого не вийшло. На супутникових знімках чітко простежуються руйнування.

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Російські загарбники зазнають колосальних втрат не лише на фронті, а й у тилу. Зокрема йдеться про тимчасово окупований Кримський півострів. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії показали наслідки крайніх ударів по Севастополю.

За даними аналітиків, українська сторона 24 березня могла завдати цілої низки ударів по півострову. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту, який розташований у Севастополі.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що одну з будівель було структурно зруйновано — дах частково обвалився, а ще дві будівлі було пошкоджено внаслідок вибуху.

У британській розвідці показали наслідки ударів по Криму Фото: Міноборони Великобританії

"Унаслідок ударів також було пошкоджено два десантні кораблі класу "Ropucha", танки і один розвідувальний корабель класу "Юрій Іванов". Через удари такого роду російські судна більш високої вартості, які зазвичай використовували б портову інфраструктуру в Севастополі, були змушені перебазуватися в альтернативні порти, розташовані далі на схід", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці показали наслідки ударів по Криму Фото: Міноборони Великобританії

Окремо британські аналітики додали, що попри спроби противника обмежити свої втрати, українська сторона продовжує демонструвати успіх. Боєздатність Чорноморського флоту продовжує знижуватися.

У британській розвідці показали наслідки ударів по Криму Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 27 березня у військово-морських силах ЗСУ розповіли про знищення російських кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів. За словами речника командування Дмитра Плетенчука, кінцевою метою України є повна відсутність військових кораблів у морях.