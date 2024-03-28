Відстежував радари і ракети: Україна полювала за розвідкораблем "Іван Хурс" близько року, — Forbes

За словами журналістів, десять місяців тому надводні дрони України переслідували розвідувальний російський корабель за 120 км на північний схід від Босфору.

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За часів холодної війни радянські шпигунські траулери ховалися вздовж берегових ліній США та їхніх союзників. За допомогою електронних приймачів шукали військові радари та інші системи. Сьогодні їх замінили великі й досконаліші розвідувальні судна. Про це пише Forbes.

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Розтрощена корма: у мережі показали свіжі фото корабля "Иван Хурс" у Севастополі (фото)

Один із таких — корабель "Іван Хурс" зі складу Чорноморського флоту РФ. ЗСУ близько року полюють за 4000-тонним судном, екіпаж якого становить 131 людину. Минулої неділі, корабель, імовірно, був уражений крилатою ракетою біля причалу в Севастополі.

Десять місяців тому морські безпілотники переслідували цей корабель за 120 км на північний схід від Босфору.

"Дрону довелося проплисти понад 500 км під час надзвичайно складної операції, — повідомили журналісти з посиланням на джерело. — Початок місії було відкладено через погану погоду. З'єднання неодноразово переривалося".

І хоча морський дрон наблизився і вибухнув, у російського корабля, судячи з усього, пошкоджень не було. Незабаром розвідувальне судно було помічено таким, що повертається до Севастополя, та мабуть, неушкодженим.

"Іван Хурс" оснащений приймачами радіолокаційних попереджень та іншими електронними засобами прослуховування, які дають змогу фіксувати радари й ракетні батареї України.

Зокрема, ті, що виставлені вздовж узбережжя Чорного моря. Ті ж радари й ракети, які фіксували російські військові літаки над Чорним морем і кораблі.

Чорноморський флот РФ намагається запобігти подальшим ударам, що передбачає картографування берегових сил України.

Якщо удари триватимуть, росіяни не зможуть нанести на карту розташування берегових сил України. Поки незрозуміло, наскільки сильно пошкоджено судно розвідки після недільного рейду. На супутникових знімках видно сліди пожежі на кормі. Але, можливо, судно підлягає ремонту, тому можливі нові атаки.

Нагадаємо, що два російських БДК і нафтовий танкер припливли до Іспанії.

Раніше Фокус у своєму матеріалі пояснював, як удосконалили ракети "Нептун".