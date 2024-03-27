Два російські ВДК і нафтовий танкер припливли до Іспанії: що запланував ворог

Іспанські й португальські патрульні судна слідкували за російськими кораблями й танкером до Кадіської затоки, розповіли в Міністерстві оборони Іспанії.

Related video

Російські десантні кораблі "Иван Грен", "Александр Отраковский" і нафтовий танкер "Кола" виявили в територіальних водах Іспанії. Протягом пʼяти днів за суднами стежили іспанські патрульні кораблі Atalaya і Vigía. Про це повідомили в Міністерстві оборони Іспанії.

"У період з 21 по 26 березня патрульні кораблі Atalaya і Vigía спостерігали за проходом російської групи, сформованої десантними кораблями "Иван Грен", "Александр Отраковский" і нафтоналивним танкером "Кола", — йдеться у повідомленні.

Важливо

У Севастополі та західній частині моря кораблів РФ не буде: ISW проаналізував удар по ВДК "Ямал"

21 березня патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів на північному заході півострова. Після ідентифікації іспанський корабель слідував за ними до переходу кордону з Португалією, де йому на заміну став португальський фрегат Bartolomeu Dias.

З 23 по 26 березня за російськими кораблями, які проходили через води Кадіської затоки, стежило судно Vigía. Зокрема, іспанське патрульне судно виконувало завдання морського спостереження й безпеки, спостерігаючи за лінією морського руху, що з’єднує мис Сан-Вісенте з Гібралтарською протокою.

Кадіська затока

Нагадаємо, 26 березня речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що протикорабельна ракета "Нептун", якою українці ударили по ВДК "Костянтин Ольшанський", могла бути модернізованою.

Того ж дня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що навряд чи росіяни зможуть й надалі експлуатувати ВДК "Костянтин Ольшанський" після удару ЗСУ. За його словами, те ж саме стосується розвідувального корабля "Иван Хурс".