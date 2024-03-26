У Севастополі та західній частині моря кораблів РФ не буде: ISW проаналізував удар по ВДК "Ямал"

За словами аналітиків, ЗС РФ також останнім часом рідко використовують ракети "Калібр", оскільки база Чорноморського флоту в Севастополі — єдина з інфраструктурою для перезаряджання цих ракет.

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Українське керівництво стверджує, що удар по окупованому Севастополю в ніч на 23 березня був націлений на кілька кораблів Чорноморського флоту РФ і заподіяв відчутнішої шкоди, ніж було відомо спочатку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 25 березня.

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За даними ГУР, удар завдавали по судноремонтному заводу в Севастополі, біля якого перебував ВДК "Ямал", також відомо про пошкодження розвідсудна "Иван Хурс".

Автори публікації вважають, що подібні випадки завадять передислокувати кораблі в Севастополь і західну частину моря.

Після удару по "Ямалу" у верхній палубі утворилася пробоїна, а моряки були змушені постійно відкачувати воду.

За словами представника ВМС України, капітана третього рангу Дмитра Плетенчука, від удару по центру зв'язку флоту РФ того ж дня були суттєві втрати, що ускладнить роботу флоту. Центр зв'язку ніс відповідальність за роботу ЧФ і міг відповідати за постачання, ремонт та інше.

Плетенчук уточнив, що удару зазнав і розвідувальний корабель "Иван Хурс", інформація про його пошкодження уточнюється.

За словами заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького, кораблі РФ атакували морські дрони Magura V5, які стають дедалі потужнішими й точнішими. Їх застосовували й під час ударів по інших кораблях.

Представники України заявили, що ЗС РФ останнім часом рідко використовують ракети "Калібр", оскільки військово-морська база Чорноморського флоту в Севастополі єдина, де є інфраструктура для перезарядки цих ракет.

За оцінками аналітиків, удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту продовжать утримувати російські сили від передислокації плавзасобів до Севастополя та західної частини моря.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, Україна надто пізно знищила кораблі в Севастополі, і це не завадить ЗС РФ постачати угруповання військ на південному сході України, оскільки вже збудовано нову залізницю з Ростова до Маріуполя.

Також повідомлялося, що ЗСУ уразили ВДК "Костянтин Ольшанський", який був викрадений в України.