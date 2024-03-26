В Севастополе и западной части моря кораблей РФ не будет: ISW проанализировал удар по БДК "Ямал"

По словам аналитиков, ВС РФ также в последнее время редко используют ракеты "Калибр", поскольку база Черноморского флота в Севастополе — единственная с инфраструктурой для перезарядки этих ракет.

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Украинское руководство утверждает, что удар по оккупированному Севастополю в ночь на 23 марта был нацелен на несколько кораблей Черноморского флота РФ и причинил более ощутимый урон, чем было известно первоначально. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 25 марта.

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По данным ГУР, удар наносился по судоремонтному заводу в Севастополе, возле которого находился БДК "Ямал", также известно о повреждениях разведсудна "Иван Хурс".

Авторы публикации считают, что подобные случаи помешают передислоцировать корабли в Севастополь и западную часть моря.

После удара по "Ямалу" в верхней палубе образовалась пробоина, а моряки были вынуждены постоянно откачивать воду.

По словам представителя ВМС Украины капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука, от удара по центру связи флота РФ в тот же день были существенные потери, что затруднит работу флота. Центр связи нес ответственность за работу ЧФ и мог отвечать за снабжение, ремонт и прочее.

Плетенчук уточнил, что удару подвергся и разведывательный корабль "Иван Курс", информация о его повреждении уточняется.

По словам замначальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого, корабли РФ атаковали морские дроны Magura V5, которые становятся все более мощными и точными. Их применяли и в ходе ударов по другим кораблям.

Представители Украины заявили, что ВС РФ в последнее время редко используют ракеты "Калибр", т.к. военно-морская база Черноморского флота в Севастополе единственная, где есть инфраструктура для перезарядки этих ракет.

По оценкам аналитиков, удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота продолжат удерживать российские силы от передислокации плавсредств в Севастополь и западную часть моря.

Напомним, что, по данным Forbes, Украина слишком поздно уничтожила корабли в Севастополе, и это не помешает ВС РФ снабжать группировку войск на юго-востоке Украины, поскольку уже построена новая железная дорога из Ростова в Мариуполь.

Также сообщалось, что ВСУ поразили БДК "Константин Ольшанский", который был похищен у Украины.