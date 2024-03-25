В ВСУ анонсировали новые удары по Черноморскому флоту РФ и предупредили о провокациях (видео)

Силы обороны поразили два вражеских корабля — "Ямал" и "Азов", также могло "перепасть" и судну "Иван Хурс". Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия пытается скрыть потери и затрудняет выяснение деталей.

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24 марта в Генштабе ВСУ заявили о поражении российских больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов". Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 25 марта в эфире телемарафона анонсировала новые удары по Черноморскому флоту РФ.

Военная рассказала, что уже официально известно о последствиях поражения БДК "Ямал" и проверяются данные о возможности восстановления БДК "Азов". Выяснение этих деталей затрудняет то, что Россия пытается "спрятать" атакованные суда. Однако под удар также мог попасть разведывательный корабль — "Иван Хурс".

"Что касается "Ивана Хурса", он уже попадал в зону поражения Сил обороны и, вероятно, в этот раз ему тоже перепало", — отметила Гуменюк.

Сейчас в Силах обороны ждут подтверждения информации.

"Сам факт того, что такие атаки продолжаются и даже такие отдаленные объекты как судоремонтный завод, где находились эти корабли, может быть поражен, говорит о том, что "сезон бавовны" будет продолжаться", — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, взрывы уже становятся "достаточно привычными" для жителей захваченного Крыма. Однако сознательным жителям полуострова важно понимать, что Украина не атакует гражданские объекты.

"Не исключены провокации со стороны России вроде той, что они проводили в Подмосковье. Пытались обвинить в этом Силы обороны Украины для оправдания своей усиленной агрессии в направлении нашего государства и для проведения дополнительной мобилизации собственных ресурсов", — предупредила Гуменюк.

Она добавила, что после президентских выборов Кремль пытается консолидировать внутренние силы вокруг Владимира Путина и усилить таким образом мобилизацию.

Комментарий Натальи Гуменюк об ударах по Черноморскому флоту РФ — с 39:51

Напомним, в ГУР информировали, что был нанесен удар по 13 судоремонтному заводу ЧФ РФ в Севастополе. По данным разведки, повреждения ВДК "Ямал" — критические, с корабля откачивают воду.

В ВМС ВСУ сообщали, что от атаки могли пострадать три судна — включая "Иван Хурс". Один из вражеских БДК уже находится на ремонте. Всего из 13 кораблей, которые РФ приготовила для захвата южного украинского побережья, на ходу остаются только три.