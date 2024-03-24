Взрывы в Крыму: ВСУ уничтожили два российских десантных корабля, — Генштаб (фото)

Оба корабля в свое время были построены на верфях в Гданьске (Польша). Были вооружены ракетными установками и реактивными системами залпового огня.

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Украинские силовики поразили российские десантные корабли "Ямал" и "Азов" в Симферополе. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 24 марта.

Кроме того был поражен центр связи Черноморского флота РФ. Российские военные паблики, а также власти этого не подтверждали. Кадры поражения пока также не публиковалось СМИ и Telegram-каналами.

Отметим, что "Ямал" — это большой десантный корабль проекта 775. Корабль построен в Гданьске (Польша) в 1987 году, вошел в состав Черноморского флота в 1988 году. Первоначально имел наименование "БДК-67", с 3 января 2002 года носит наименование "Ямал" в связи с тем, что в июне 2001 года над кораблем взяла шефство администрация Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. "Ямал" мог развить скорость в 18 узлов, а го длина составляла 112,5 метра. На борту могли располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Вооружение "Ямала":

2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725;

2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М";

4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

Большой десантный корабль "Ямал"

"Азов" — большой противолодочный корабль проекта 1134БФ Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР, а с 1991 года ВМФ России.

Большой противолодочный корабль "Азов" стал первым и единственным кораблем, прошедшим модернизацию под установку опытного универсального многоканального ЗРК "Форт". По первоначальному проекту 1134-БФ на нем предполагалось разместить десять пусковых установок нового ЗРК (80 ракет): шесть в корме на месте кормового УЗРК "Шторм" и четыре на месте носового. Уже в ходе модернизации "Азова" от идеи замены артиллерии отказались, оставив старые, но надежные АК-726.

"Азов" был построен в Гданьске (Польша) и вошел в состав флота в 1990 году. Водоизмещение корабля 4080 тонн, длина 112,5 метра, ширина 15 метров, осадка 3,7 метра, экипаж 87 человек. Вооружение БДК "Азов" составляют: артиллерийская установка АК-176, две шестиствольные артиллерийские установки АК-630, система залпового огня УМС-73 "Град", четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". На борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Большой противолодочный корабль "Азов"

Напомним, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.

Напомним также, что по словам спикера украинской разведки Андрея Юсова, на корабле "Цезарь Куников", возможно, помимо личного состава, перевозили боекомплект. По предварительной информации, никому из экипажа выжить не удалось.