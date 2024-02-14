Уничтожение БДК "Цезарь Куников": корабль мог перевозить ракетное вооружение, — ГУР (видео)

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, противник при помощи корабля мог перевозить не только личный состав, но и боекомплект. Предварительно никому из экипажа не удалось спастись.

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14 февраля на территории временно оккупированного Крымского полуострова удалось уничтожить большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников", который мог перевозить ракетное вооружение для ВС РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, корабль может перевозить не только личный состав, как принято считать. Противник использовал этот вид техники для того, чтобы пополнять боекомплект, среди которого, наиболее вероятно, ракеты.

"В данном случае на борту находился боекомплект, наиболее вероятно ракетное вооружение. По предварительной информации, большинство экипажа не удалось спасти. Мы видим, что есть детонация и процесс затопления был достаточно интенсивным и быстрым", — заявил Андрей Юсов.

При этом он не исключает варианта того, что кому-то все же удалось спастись после крушения большого десантного корабля "Цезарь Куников". Сейчас продолжается анализ того, сколько могло быть людей на борту, однако вероятнее всего речь про десятки человек.

Очередные потери для РФ ставят крест на десантных операциях россиян против Украины в ближайшее время, продолжил Андрей Юсов.

"Видим, что Украина успешно воюет в Черном море, хотя Черноморский флот — это бриллиант в короне российской пропаганды, но с начала полномасштабного вторжения более 20% плавсредств Черноморского флота уже уничтожено", — подытожил представитель ГУР МОУ.

Напомним, что 14 февраля ВСУ и ГУР МОУ уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" с помощью ударных морских дронов. Это произошло в территориальных водах Украины возле Алупки в Крыму.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук добавил, на судне могло находиться до 90 российских моряков. Пока что отсутствует официальная информация о численности противника на корабле, однако потери среди личного состава должны быть существенными.