В Крыму затонул БДК "Цезарь Куников": на борту могли находиться до 90 моряков, — ВМС

Поисковая операция россиян не завершилась успешно. Потери врага должны быть существенными, убежден представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Related video

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что точное количество российских моряков, которые находилась на ВДК "Цезарь Куников" во время удара 14 февраля, пока неизвестно. По его словам, потери среди личного состава должны быть существенными. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что пока отсутствует информация о численности врага на корабле, однако "потери среди личного состава должны быть существенными". Плетенчук убежден, если судно находилось в море, значит экипаж был на борту.

"Скорее всего — в соответствии со штатной численностью, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", — подчеркнул он.

Кроме этого, он отметил, что поисковая операция оккупантов успехов не завершилась.

В Крыму потопили БДК "Цезарь Куников": что известно

14 февраля возле временно оккупированной Алупки в Крыму затонул российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Его уничтожили ВСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ с помощью ударных морских дронов.

Напомним, представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что корабль "Цезарь Куников" популярен в Военно-морском флоте РФ, поскольку судно имеет много собственного вооружения, возможности по высадке десанта на необорудованное побережье. Сейчас у россиян осталось пять единиц этого корабля, тогда как перед началом полномасштабного вторжения их было 13.