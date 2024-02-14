Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту Удары по военным объектам в РФ Удар по БДК "Цезарь Куников" в Черном море

"Валентинка от Буданова": соцсети разрывают мемы из-за уничтожения БДК "Цезарь Куников"

цезарь куников, война в украине, вс рф, черноморский флот, корабль, мемы

"Подарок" в День влюбленных для всех украинцев пользователи сети оформили в поздравительную открытку с наилучшими пожеланиями от ВСУ. Также создатели мемов вспомнили и другие российские корабли-потопленники, которые оказались на дне Черного моря.

Related video

На День святого Валентина бойцы ГУР устроили украинцам настоящий праздник — они потопили российский БДК "Цезарь Куников". Из-за праздника и очередного несчастья россиян в Черном море, сети вспыхнули тематическими мемами. Фокус собрал наиболее интересные из них.

Так, 14 февраля Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ВСУ совместно с ГУР уничтожили большой десантный российский корабль "Цезарь Куников", названный в честь советского офицера. В сети обратили внимание на совпадение, что тот самый Цезарь Куников погиб 14 февраля 1943 года.

"А вы говорите, нельзя дважды умереть", — подписали авторы картинку.

Fullscreen

Подарок в День святого Валентина для всех украинцев пользователи сети оформили в поздравительную открытку с наилучшими пожеланиями от ВСУ.

Fullscreen

Также создатели мемов считают, что Love is — это вместе любить смотреть, как горят в Черном море российские корабли.

Fullscreen
Fullscreen

Любители "клубнички" пошли дальше и создали "взрослые" мемы.

Fullscreen
Fullscreen

Также есть мемы поздравления любимых с праздником и сообщением, что лучший подарок — это уничтожение ВДК РФ в Черном море.

Fullscreen

Не обошлось без уже традиционного мема от погибшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Теперь вместо "Герасимов, Шойгу, где боеприпасы?" он кричит "Шойгу, Герасимов. Где "Цезарь Куников"?

Fullscreen

Вспомнили украинцы и другие российские корабли-утопленники, которые благодаря Силам обороны Украины оказались на дне Черного моря — "Москва", "Ивановец", "Оленегорский горняк", "Адмирал Макаров".

Fullscreen

Напомним, что 14 февраля Украина потопила БДК "Цезарь Куников" РФ в Черном море неподалеку Алупки. Морские беспилотники Magura спецназовцев ГУР поразили уже четвертый БДК проекта 775.

В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 ГУР Минобороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Катер был серьезной боевой единицей в Черноморском флоте. Он патрулировал западное побережье временно оккупированного Крыма и мог наносить удары по надводным целям.