"Валентинка от Буданова": соцсети разрывают мемы из-за уничтожения БДК "Цезарь Куников"

"Подарок" в День влюбленных для всех украинцев пользователи сети оформили в поздравительную открытку с наилучшими пожеланиями от ВСУ. Также создатели мемов вспомнили и другие российские корабли-потопленники, которые оказались на дне Черного моря.

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На День святого Валентина бойцы ГУР устроили украинцам настоящий праздник — они потопили российский БДК "Цезарь Куников". Из-за праздника и очередного несчастья россиян в Черном море, сети вспыхнули тематическими мемами. Фокус собрал наиболее интересные из них.

Так, 14 февраля Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ВСУ совместно с ГУР уничтожили большой десантный российский корабль "Цезарь Куников", названный в честь советского офицера. В сети обратили внимание на совпадение, что тот самый Цезарь Куников погиб 14 февраля 1943 года.

"А вы говорите, нельзя дважды умереть", — подписали авторы картинку.

Подарок в День святого Валентина для всех украинцев пользователи сети оформили в поздравительную открытку с наилучшими пожеланиями от ВСУ.

Также создатели мемов считают, что Love is — это вместе любить смотреть, как горят в Черном море российские корабли.

Любители "клубнички" пошли дальше и создали "взрослые" мемы.

Также есть мемы поздравления любимых с праздником и сообщением, что лучший подарок — это уничтожение ВДК РФ в Черном море.

Не обошлось без уже традиционного мема от погибшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Теперь вместо "Герасимов, Шойгу, где боеприпасы?" он кричит "Шойгу, Герасимов. Где "Цезарь Куников"?

Вспомнили украинцы и другие российские корабли-утопленники, которые благодаря Силам обороны Украины оказались на дне Черного моря — "Москва", "Ивановец", "Оленегорский горняк", "Адмирал Макаров".

Напомним, что 14 февраля Украина потопила БДК "Цезарь Куников" РФ в Черном море неподалеку Алупки. Морские беспилотники Magura спецназовцев ГУР поразили уже четвертый БДК проекта 775.

В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 ГУР Минобороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Катер был серьезной боевой единицей в Черноморском флоте. Он патрулировал западное побережье временно оккупированного Крыма и мог наносить удары по надводным целям.