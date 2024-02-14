"Валентинка від Буданова": соцмережі розривають меми через знищення ВДК "Цезарь Куников"

"Подарунок" у День закоханих для всіх українців користувачі мережі оформили у вітальну листівку з найкращими побажаннями від ЗСУ. Також творці мемів згадали й інші російські кораблі-потопельники, які опинилися на дні Чорного моря.

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На День святого Валентина бійці ГУР влаштували українцям справжнє свято — вони потопили російський ВДК "Цезарь Куников". Через свято і чергове нещастя росіян у Чорному морі, мережі спалахнули тематичними мемами. Фокус зібрав найбільш цікаві з них.

Так, 14 лютого Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що ЗСУ спільно з ГУР знищили великий десантний російський корабель "Цезар Куников", названий на честь радянського офіцера. У мережі звернули увагу на збіг, що той самий Цезар Куніков загинув 14 лютого 1943 року.

"А ви кажете, не можна двічі померти", — підписали автори картинку.

Подарунок у День святого Валентина для всіх українців користувачі мережі оформили у вітальну листівку з найкращими побажаннями від ЗСУ.

Також творці мемів вважають, що Love is — це разом любити дивитися, як горять в Чорному морі російські кораблі.

Любителі "полунички" пішли далі та створили "дорослі" меми.

Також є меми привітання коханих зі святом і повідомленням, що найкращий подарунок — то знищення ВДК РФ у Чорному морі.

Не обійшлося без вже традиційного мему від загиблого очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Тепер замість "Герасимов, Шойгу, де боєприпаси" він кричить "Шойгу, Герасімов. Гдє "Цезарь Куников"?

Згадали українці і інші російські кораблі-потопельники, які завдяки Силам оборони України опинилися на дні Чорного моря — "Москва", "Ивановец", "Оленегорский горняк", "Адмирал Макаров".

Нагадаємо, що 14 лютого Україна потопила ВДК "Цезарь Куников" РФ в Чорному морі неподалік Алупки. Морські безпілотники Magura спецпризначенців ГУР уразили вже четвертий ВДК проєкту 775.

У ніч проти 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР Міноборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. Катер був серйозною бойовою одиницею в Чорноморському флоті. Він патрулював західне узбережжя тимчасово окупованого Криму та міг завдавати ударів по надводних цілях.