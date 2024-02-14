Україна потопила ВДК "Цезарь Куников": яку роль виконував великий десантний корабель

Морські безпілотники Magura спецпризначенців ГУР уразили вже четвертий ВДК проєкту 775. В російському флоті стає все менше великих десантних кораблів, які окупант використовує для перевезень вантажів.

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Вранці 14 лютого підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куников". Генеральний штаб підтвердив потоплення корабля. Фокус зібрав, що відомо про атаку і про сам корабель.

Морські безпілотники атакували й потопили великий десантний корабель "Цезарь Куников", який знаходився поблизу Алупки біля тимчасово окупованого Криму. ГУР проводило операцію спільно з ЗСУ. За даними розвідки, спецоперацію виконував спецпідрозділ Group 13, який нещодавно потопив ракетний катер "Ивановец". Для атаки використали морські дрони Magura.

Окремо в ГУР зазначили, що "Цезарь Куников" потопили в той же день, що й загинув радянський офіцер, на честь якого назвали корабель. Цезар Львович Куніков — радянський офіцер, герой Радянського союзу. Загинув 14 лютого 1943 року після чисельних поранень від вибуху міни в ніч на 12 лютого.

"Цезарь Куников" – яку роль виконував корабель

Великий десантний корабель "Цезарь Куников" — це побудова проєкту 775. Він входив у склад Чорноморського флоту РФ й базувався у Севастополі. Корабель мав бортовий номер 158. Окрім війни проти України екіпаж брав участь у війні РФ проти Грузії. "Цезарь Куников" очолив окупаційну групу російських ВДК й атакував грузинські катери.

Великий десантний корабель проєкту 775 "Цезарь Куников"

Побудували ВДК "Цезарь Куников" у Гданську, Польща. Корабель було введено в експлуатацію 30 вересня 1986 року.

З початку повномасштабного вторгнення російські великі десантні кораблі мали брати участь в операції по висадці десанту в Одесі. Проте українські захисники зруйнували плани, тому окупанти використовують ВДК для перевезення вантажів по типу боєприпасів, озброєння чи провізії.

Основні характеристики ВДК "Цезарь Куников"

Основним призначенням великого десантного корабля є перевезення вантажів або військових. ВДК може перевезти один з варіантів:

10 середніх танків і 340 осіб;

12 одиниць бронетехніки і 340 осіб;

13 танків або 13 БТР і 150 осіб;

20 вантажівок і 150 осіб;

Характеристики ВДК:

Водотоннажність — 2900 тонни стандартне, 4400 тонн повна;

максимальна швидкість — 17,5 вузлів (32 км/г);

екіпаж — 87 осіб, з яких 8 офіцерів;

автономність плавання — 30 діб.

Яке озброєння мав "Цезарь Куников"

Російській корабель мав на озброєнні 3 артилерійські установки 57-мм АК-725 і 76,2-мм АК-176. Зенітна артилерія представлена двома 30-мм гармати АК-630М. Також "Цезарь Куников" мав 2 установки "Град-М" з 320 некерованими снарядами й дві ПЗРК "Игла".

Скільки великих десантних кораблів залишилось у Чорноморському флоті РФ

З початку повномасштабної війни Україна знищила чи пошкодила 4 великих десантних кораблі проєкту 775:

"Оленегорский горняк";

"Новочеркасск";

"Минск"

"Цезарь Куников.

Також Сили оборони знищили один ВДК проєкту 1171 "Саратов". Таким чином в окупантів залишились в строю 4 великих десантних кораблів:

"Ямал" проєкту 775;

"Азов" проєкту 775;

"Орск" проєкту 1171;

"Николай Фильченков" проєкту 1171.

Інфографіка знищених та уражених кораблів Чорноморського флоту РФ Фото: Twitter/KHoholenko

Нагадаємо, 2 лютого прикордонники подякували ГУР за знищення катера "Ивановец" і нагадали про події 2014 року.

7 лютого в ГУР показали "мисливців за кораблями" з підрозділу Group 13.