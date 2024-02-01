"Ивановец" на дні": ГУР знищило російський ракетний катер (відео)

В межах спецоперації морські дрони завдали кілька ударів по російському катеру через що він дав крен на корпму та затонув.

Related video

В ніч проти 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє пресслужба ГУР в офіційному телеграм-каналі.

В межах нової спецоперації ГУР Міноборони вдалося знищити російський великий ракетний катер "Ивановец" проєкту 1241 "Молния". За допомогою морських дронів було завдано кілька ударів по кораблю, що призвело до його повного знищення.

Зазначається, що "Ивановец" перебував на рейді озера Донузлав в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень несумісних із подальшим рухом. У ГУР заявили, що корабель дав крен на корму та затонув.

Ураження корпусу ракетного катеру "Ивановец" Фото: скриншот

Вартість "Ивановца" складала складає орієнтовно 60-70 млн доларів. Пошуково-рятувальна операція окупантів, за попередньою інформацією, не зазнала успіхів.

Ракетний катер "Ивановец"

Великий ракетний катер побудовано за проєктом 1241 "Молния". Кораблі вироблялися у СРСР та Росії у період з 1979 по 1996 роки. На озброєнні ВМФ РФ є близько 18 таких катерів. "Ивановец" було побудовано у 1989 році.

Важливо

РФ програє битву за Чорне море: Україна знищує Чорноморський флот – The Economist

Варто зазначити, що в липні 2023 року саме катер "Ивановец" потопив протикорабельною крилатою ракетою український корвет "Тернопіль" під час навчань. За обрисами корабель схожий саме на український корабель, який було захоплено під час анексії Криму.

Ракетний катер "Ивановец"

Нагадаємо, 27 жовтня в ЗСУ пояснили, чому досі не потопили Кримський міст.

19 січня стало відомо, що в Криму затоплено російський корабель "Тарантул", який було захоплено в України у 2014 році.