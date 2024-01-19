Корабель "Тарантул" затоплено в Криму: опубліковані супутникові знімки (фото)

В InformNapalm вважають, що захоплене у 2014 році судно було затоплено 29-30 грудня. Це підтверджують супутникові знімки та інформація місцевих мешканців про вибухи у місті.

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Супутникові знімки підтверджують затоплення російського сторожового корабля проєкту 205П "Тарантул". Про це повідомляють у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

Про затонулий російський корабель повідомили партизани руху "Атеш". Зазначалося, що вони виявили судно під час розвідки. Імовірно йдеться про український корабель, який був викрадений окупантами ще у 2014 році.

У розвідувальній спільноті порівняли супутникові знімки та дані своїх джерел у Севастополі, імовірно, що судно окупантів пішло на дно 29-30 грудня.

Фото: InformNapalm

Зазначається, що вдень 29 грудня у тимчасово окупованого місту лунали гучні вибухи. За словами мешканців, у центрі Севастополя навіть дрижали вікна. Втім окупаційна влада ніяк не коментувала вибухи, які чули у місці.

У InformNapalm вважають, що саме 29-30 грудня українські військові здійснили успішну атаку, в ході якої був потоплений сторожовий корабель.

Затоплення російського корабля "Тарантул" — що відомо

В українському підпіллі кажуть, що судно знаходиться на пристані бухти "Графська". Імовірно, що російський корабель був підбитий ще декілька тижнів тому, під час атаки морськими дронами.

За словами польського оглядача Максиміліана Дури, після викрадення корабель використовувався у бойових цілях. На його думку, він затонув не через атаку, а через свій стан та неналежну експлуатацію.

Також про те, що судно могло затонути наприкінці грудня, підтвердили аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначили, що нещодавня ударна кампанія України могла бути успішною.

Нагадаємо, наприкінці грудня українські військові завдали удару по російському кораблю "Новочеркасск" у Феодосії. У Повітряних силах заявляли, що судно повністю згоріло, а екіпаж – загинув.

Невдовзі у соцмережах опублікували фото знищеного корабля на яких видно, що від нього залишилиася лише купка металу.