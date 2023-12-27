ЗСУ ліквідували ВДК "Новочеркасск": окупанти гасили корабель цілий день (фото)

За даними соціальних мереж, навіть ввечері 26 грудня росіяни продовжували тушити свій десантний корабель у Феодосії. Попри такі зусилля від судна залишився лише обвуглений брухт.

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Вночі на 26 грудня Збройні сили України завдали удару по великому десантному кораблю "Новочеркасск" у Феодосії. Від російського судна лишились лише обгорілі рештки. Знімками з місця подій поділились 27 грудня у медіа "Крымский Ветер".

Повідомляється, що ввечері 26 грудня ВДК "Новочеркасск" досі продовжували тушити. Російські окупанти робили це як з берега, так і з буксира МБ-304 свого Чорноморського флоту.

"Зверніть увагу на купу заліза у воді — це колишній великий десантний корабель", — зазначили автори контенту.

Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер

Ліквідація ВДК "Новочеркасск" в Криму: що вже відомо

Вночі на 26 грудня ЗСУ вдарили по російському ВДК "Новочеркасск", що стояв у порту в тимчасово окупованій Феодосії. Вдень стало відомо, що про подію проінформували президента РФ Володимира Путіна.

У соцмережах опублікували кадри детонації корабля після удару. Пізніше також з’явились фото залишків корабля. Вони свідчать про те, що скелет ВДК пішов на дно.

У Повітряних силах заявили, що сам корабель згорів вщент, а його екіпаж — загинув. Окрім того, потужний вибух міг зачепити й інші судна поблизу.

За даними ЗСУ, в знищеному ВДК "Новочеркасск" могла перебувати велика кількість вантажу для ворожої армії, зокрема і "Шахеди".

У росЗМІ інформували, що на момент атаки на кораблі перебувало 77 членів екіпажу. У медіа з посиланням на джерела написали, що загинули щонайменше 23 особи.