Знищення ВДК "Новочеркаськ": Шойгу доповів Путіну про удар по Феодосії

Українське командування, коментуючи операцію в Криму, стверджує, що детонація корабля спричинена не просто паливом або боєкомплектом самого корабля, а важливим вантажем, який призначався для ЗС РФ.

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Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу повідомив президенту країни Володимиру Путіну про пошкодження великого десантного корабля "Новочеркасск" у порту Феодосії, яке сталося вночі 26 грудня. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву спікера Кремля Дмитра Пєскова.

За його словами, голову Кремля Володимира Путіна вже поінформовано про операцію Сил оборони в Криму та удар по ВДК "Новочеркаськ".

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк уточнила, що помітна детонація корабля "Новочеркаськ" спричинена не просто паливом або боєкомплектом самого корабля, а важливим вантажем.

У російському Міноборони підтвердили пошкодження корабля "під час відбиття удару ЗСУ". Повідомляється, що при цьому було збито два українських Су-24, які запустили по порту крилаті ракети.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, повідомляючи про ураження ВДК "Новочеркаськ", зазначив, що було задіяно авіацію.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначено, що удар завдавали крилатими ракетами.

Телеграм-канал "Меш" із посиланням на місцевих жителів написав про "гучні хлопки" і клуби диму в районі феодосійського порту. Автомобільний рух Кримським мостом на деякий час зупинявся.

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про атаку Сил оборони України по території порту у Феодосії. За його словами, загинула одна людина, двоє поранені. "Пошкоджень зазнали шість будівель — здебільшого вибито вікна. Шістьох осіб евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, інші мешканці розмістилися в рідних і знайомих", — ідеться в публікації. На місці працюють усі профільні служби, уточнив він.

Нагадаємо, що знищений корабель перевозив ударні дрони Shahed.

Також повідомлялося, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, як саме ЗСУ завдали удару по російському кораблю. За його словами, заяви ЗС РФ про нібито два знищені українські Су-24 під час атаки на десантний корабель у Криму не відповідають дійсності.