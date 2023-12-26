Колосальна робота: Ігнат розповів, як саме ЗСУ знищили ВДК "Новочеркасск" у Криму

Речник Повітряних сил спростував заяву російського командування про нібито знищення двох українських Су-24 під час атаки на десантний корабель в Криму.

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У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи, що в результаті призвело до пошкодження ще одного корабля Чорноморського флоту РФ ВДК "Новочеркасск". Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, Ігнат підтвердив цей факт та розповів деталі знищення.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск" був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації ПС.

"Знищено цей корабель, пілоти тактичної авіації Повітряних сил завдали удару", — сказав він.

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За словами Ігната, спланована операція і Збройними силами, і іншими силовими структурами. Сталося це в місті Феодосія, де посеред ночі кримчани могли почути гучні вибухи. Незадовго до цього російські ЗМІ почали писати про те, що рух автотранспорту Кримським мостом довелося перекрити.

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"Знищено корабель, ймовірно, з потужним боєкомплектом, який саме він був — може оголосять пізніше. Але робота зроблена колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер "Москва"", — сказав Ігнат.

За його словами, для ураження такого корабля запускають не одну ракету. Ідеться про крилаті Storm Shadow та SCALP.

Атака по ВДК "Новочеркасск" у Криму: наслідки

У ніч проти 26 грудня ЗСУ атакували великий десантний корабель ЧФ "Новочеркасск" у Феодосії. За словами глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, загинула одна людина і ще двоє дістали поранення. Також у Міноборони РФ заявили нібито про знищення двох літаків ЗСУ.

Нагадаємо, 25 грудня у Володимира Зеленського розповіли, як ЗСУ частково витіснили ЗС РФ із Чорного моря. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Україна продовжує ефективний опір. Військові утримують лінію фронту і контратакують на різних напрямках.