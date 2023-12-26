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Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму та удари по Чорноморському флоту Удар по ВДК "Новочеркаськ" у Криму

Міг перевозити Shahed: ЗСУ завдали удару по ВДК "Новочеркаськ" у Криму, подробиці (фото, відео)

Феодосія, Крим, Кримський півострів, Сергій Аксьонов, Чорноморський флот, корабель
Фото: Twitter | На території Кримського півострова було знищено ще один корабель російських окупантів

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам "надягати штани і по-домашньому їхати з Криму". Місцеві пабліки стверджують, що внаслідок удару по ВДК зафіксовано втрати серед російських військ.

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У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи, що в результаті призвело до пошкодження ще одного корабля Чорноморського флоту РФ. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Сталося це в місті Феодосія, де посеред ночі кримчани могли почути гучні вибухи. Незадовго до цього російські ЗМІ почали писати про те, що рух автотранспорту Кримським мостом довелося перекрити.

У Telegram-каналі "Кримський вітер" повідомили, що вибух стався о 2:31 за київським часом і найімовірніше призвів до глобальних наслідків.

"У Феодосії о 03.31 пролунав гучний вибух і тепер у порту щось горить, повідомляють наші пiдписники i детонація триває. Кажуть, у якийсь корабель влучили", — ідеться в повідомленні.

Ба більше, за даними адмінів Telegram-каналу, пошкоджений корабель привіз з Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed, які планувалося потім використовувати для терору мирних міст України.

Феодосія, Крим, Кримський півострів, Сергій Аксьонов, Чорноморський флот, корабель Fullscreen
На території Кримського півострова було знищено ще один корабель російських окупантів
Фото: Крымский ветер

"Щодо "шахедів", які, імовірно, привіз ВДК "Новочеркаськ": через Босфор він пройти не міг відповідно до Конвенції Монтре, але міг їх привезти з Новоросійська. Або на кораблі були якісь інші боєприпаси", — ідеться в повідомленні.

Також за попередніми даними внаслідок інциденту десятки людей загинули, а ще невідома кількість дістала серйозні поранення. Автомобілі швидкої допомоги, пише "Кримський вітер", постійно їздять туди й назад.

Вибухи в Криму: знищення корабля ЧФ РФ

Українським захисникам вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ", що за втратами може бути рівноцінно крейсеру "Москва". Про це у своєму Telegram-каналі написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, з кожним днем у росіян зменшується Чорноморський флот, і це не може не радувати.

"Цього разу слідом за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", слідує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Спасибі пілотам Повітряних Сил і всім причетним за філігранну роботу!" — йдеться в повідомленні.

Окремо Микола Олещук порадив військам противника вдягнути штани і "по-домашньому" виїхати з тимчасово окупованого Кримського півострова, поки не стало надто пізно.

Командування Повітряних сил також припускає, що ВДК "Новочеркаськ" міг перевозити ударні дрони-камікадзе Shahed.

Яке озброєння використовувалося для виконання цього завдання — на момент публікації матеріалу невідомо.

Вибухи в Криму: реакція "влади"

Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов посеред ночі відреагував на інцидент, що може свідчити про його серйозність. За даними "політика", було нібито проведено ворожу атаку в районі Феодосії і довелося оточити територію порту.

"На цю хвилину детонація припинилася, пожежу локалізовано. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено. Тримаю ситуацію на особистому контролі. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційній інформації", — йдеться в повідомленні.

Феодосія, Крим, Кримський півострів, Сергій Аксьонов, Чорноморський флот, корабель Fullscreen
На території Кримського півострова було знищено ще один корабель російських окупантів
Фото: Скриншот

Більше подробиць щодо цього від нього не прозвучало. Про пошкодження корабля він промовчав.

Нагадаємо, 25 грудня у Володимира Зеленського розповіли, як ЗСУ частково витіснили ЗС РФ із Чорного моря. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Україна продовжує ефективний опір. Військові утримують лінію фронту і контратакують на різних напрямках.

21 грудня повідомлялося, що у ЗСУ є дрони для встановлення мін, які змусили флот РФ піти із Севастополя. За даними журналістів, у 2023 році українські захисники провели десятки операцій із використанням морських дронів — і відсунули флот РФ від українських берегів на більш ніж 200 морських миль.