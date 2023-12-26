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Военный Фокус Ситуация в Крыму Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту Удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму

Мог перевозить Shahed: ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, подробности (фото, видео)

Феодосия, Крым, Крымский полуостров, Сергей Аксенов, Черноморский флот, корабль
Фото: Twitter | На территории Крымского полуострова был уничтожен еще один корабль российских оккупантов

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации. Генерал-лейтенант посоветовал россиянам "надевать штаны и по-домашнему уезжать из Крыма". Местные паблики утверждают, что в результате удара по БДК зафиксированы потери среди российских войск.

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В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прозвучали громкие взрывы, что в результате привело к повреждению еще одного корабля Черноморского флота РФ. Фокус собрал все, что об этом известно.

Произошло это в городе Феодосия, где посреди ночи крымчане могли услышать громкие взрывы. Незадолго до этого российские СМИ начали писать о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту пришлось перекрыть.

В Telegram-канале "Крымский ветер" сообщили, что взрыв произошел в 2:31 по киевскому времени и вероятнее всего привел к глобальным последствиям.

"В Феодосии в 03.31 раздался громкий взрыв и теперь в порту что-то горит, сообщают наши подписчики И детонация продолжается. Говорят, в какой-то корабль попали", — говорится в сообщении.

Более того, по данным админов Telegram-канала, поврежденный корабль привез из Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed, которые планировалось потом использовать для террора мирных городов Украины.

Феодосия, Крым, Крымский полуостров, Сергей Аксенов, Черноморский флот, корабль Fullscreen
На территории Крымского полуострова был уничтожен еще один корабль российских оккупантов
Фото: Крымский ветер

"Насчет "шахедов", которые, предположительно, привез БДК "Новочеркасск": через Босфор он пройти не мог в соответствии с Конвенцией Монтре, но мог их привезти из Новороссийска. Либо на корабле были какие-то другие боеприпасы", — говорится в сообщении.

Также по предварительным данным в результате инцидента десятки человек погибли, а еще неизвестное количество получили серьезные ранения. Автомобили скорой помощи, пишет "Крымский ветер", постоянно ездят туда и обратно.

Взрывы в Крыму: уничтожение корабля ЧФ РФ

Украинским защитникам удалось уничтожить большой десантный корабль "Новочеркасск", что по потерям может быть равноценно крейсеру "Москва". Об этом в своем Telegram-канале написал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

По его словам, с каждым днем у россиян уменьшается Черноморский флот, и это не может не радовать.

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу!" — говорится в сообщении.

Отдельно Николай Олещук посоветовал войскам противника надеть штаны и "по-домашнему" уехать из временно оккупированного Крымского полуострова, пока не стало слишком поздно.

Командование Воздушных сил также предполагает, что БДК "Новочеркасск" мог перевозить ударные дроны-камикадзе Shahed.

Какое вооружение использовалось для выполнения этой задачи — на момент публикации материала неизвестно.

Взрывы в Крыму: реакция "властей"

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов посреди ночи отреагировал на инцидент, что может говорить об его серьезности. По данным "политика", была якобы проведена вражеская атака в районе Феодосия и пришлось оцепит территорию порта.

"На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — говорится в сообщении.

Феодосия, Крым, Крымский полуостров, Сергей Аксенов, Черноморский флот, корабль Fullscreen
На территории Крымского полуострова был уничтожен еще один корабль российских оккупантов
Фото: Скриншот

Больше подробностей на этот счет от него не прозвучало. Про повреждение корабля он промолчал.

Напомним, 25 декабря у Владимира Зеленского рассказали, как ВСУ частично вытеснили ВС РФ из Черного моря. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина продолжает эффективное сопротивление. Военные удерживают линию фронта и контратакуют на разных направлениях.

21 декабря сообщалось, что у ВСУ есть дроны для установки мин, которые заставили флот РФ уйти из Севастополя. По данным журналистов, в 2023 году украинские защитники провели десятки операций с использованием морских дронов — и отодвинули флот РФ от украинских берегов на более чем 200 морских миль.