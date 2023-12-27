На борту були "Калібри" і КАБи: в РФ повідомляють про втрати на ВДК "Новочеркасск"

ВДК, стверджують у соцмережах, був завантажено під зав'язку, а внаслідок влучання в корабель і детонації боєприпасів загинули щонайменше 23 члени екіпажу.

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Атакований російський ВДК "Новочеркасск" у Феодосії був по зав'язку навантажений боєприпасами. Серед іншого там були ракети "Калібр" і КАБи. Про це пише російський анонімний телеграм-канал "Кремлевская табакерка" з посиланням на свої джерела на флоті.

"Відбулася сильна детонація. ВДК був завантажено під зав'язку", — сказав співрозмовник пабліку.

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Знищення "Новочеркасск": на кораблі під час атаки перебували 77 моряків (відео)

За його словами, на борту були ракети типу "Калібр" – не менше 2 штук. Також було й інше високоточне озброєння, зокрема авіабомби КАБ-500 – не менше 4 штук. Було й інше озброєння.

За словами джерела, внаслідок влучання в корабель і детонації боєприпасів на його борту загинули щонайменше 23 члени екіпажу. Більшість із них за наказом командування перебувала на кораблі, а не в казармі.

"Десятки тіл, деякі згоріли живцем просто в каютах. Жах", — розповів один із моряків.

Ураження ВДК "Новочеркасск" у Феодосії

В ніч на 26 грудня Сили оборони України атакували ВДК "Новочеркасск" у Феодосії в окупованому Криму. Удар завдали пілоти Повітряних сил крилатими ракетами. За словами глави окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

У Повітряних Силах проінформували, що в момент атаки корабель міг перевозити боєприпаси та іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Пізніше оприлюднили супутникові знімки знищеного корабля — він пішов на дно. Також у ЗМІ повідомили, що частково затонуло ще одне судно.

В окупованому Криму жителі Феодосії встигли зафільмувати детонацію боєприпасів після влучання у великий десантний корабель "Новочеркасск" Чорноморського флоту РФ.