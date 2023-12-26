Не довіз боєприпаси і дрони Shahed: чи вплине на війну знищення ВДК "Новочеркасск"

"Інциденти" на Кримському мосту зменшили прохідність залізничних ешелонів із військовими вантажами і вся надія ЗС РФ була на великі десантні кораблі. Вдала робота винищувачів Повітряних Сил ЗСУ загрожує окупантам "снарядним голодом". Фокус з'ясував, чому важливо знищувати російські кораблі в Чорному морі.

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Сили оборони України вразили у Феодосії великий десантний корабель (ВДК) "Новочеркасск" проєкту 775, який міг везти з Ірану нову партію дронів Shahed. Це судно — один із кораблів-лідерів Чорноморського флоту РФ.

Тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ вдало відпрацювала по цілі крилатими ракетами. Очевидці бачили, як автомобілі швидкої допомоги постійно їздили до місця події, що може свідчити про загибель десятків людей і велику кількість поранених. Судячи з пожежі після удару, можна говорити про знищення судна.

Росія визнала влучання в ВДК "Новочеркасск", але заявила лише про пошкодження судна Фото: Astra

На фотографіях після гасіння пожежі біля порту помітні тільки обгорілі залишки десантного корабля "Новочеркасск".

Міністерство оборони Росії визнало потрапляння в ВДК "Новочеркасск", заявивши лише про пошкодження і нібито знищення в повітряному бою двох українських винищувачів Су-24. Речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат у спілкуванні з Фокусом спростував ці дані, заявивши, що українська авіація "не сидить удома", а виконує бойові завдання на оперативних аеродромах.

"Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. Пакет літаків вони знищують у себе у зведеннях…Там на місяць виходить весь бойовий склад авіації. Вони вже почали F-16 знищувати. Вірити російським заявам про якісь знищені літаки не варто", — розповідає військовий.

Потрібно розуміти, що ЗСУ влаштували блискучу спецоперацію, оскільки в російських сил є досить серйозні засоби ППО. Військові подолали її завдяки тактично грамотним прийомам і західному озброєнню. На запитання, якими ракетами вдарили по "Новочеркасску", Ігнат не відповів прямо, але нагадав про наявність у ЗСУ британських ракет Storm Shadow.

Що перевозив ВДК "Новочеркасск" і наскільки болюча його втрата для РФ?

Великий десантний корабель зазвичай перевозить техніку, озброєння та особовий склад. Цілком імовірно, що в момент атаки "Новочеркасск" віз боєприпаси, а також іранські дрони-камікадзе Shahed у порти на Запорізькому напрямку та у Феодосію, припустив Ігнат.

"Ворог постійно атакує БПЛА Shahed [територію України]. Знищення великої партії може дати нам певний карт-бланш", — зазначив речник ЗС ЗСУ.

Проаналізувавши в бесіді з Фокусом масштаби вибуху на борту ВДК, військовий експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук акцентував увагу на детонації безлічі артилерійських боєприпасів, а не тільки дронів Shahed.

"Звісно, там могли бути й дрони з Ірану, але основна частина вантажу все ж таки боєприпаси. Зауважу, що артбоєприпаси відіграють вкрай важливу роль на фронті — це небезпечна зброя проти ЗСУ", — додає аналітик.

Після атак на Кримський міст для залізничних ешелонів виставили обмеження щодо прохідності. Боєприпаси тепер возять тільки великими кораблями в Керч і Феодосію, додає військово-морський експерт Володимир Заблоцький.

"Наша розвідка відстежила цей процес. Феодосію вибрали, оскільки вона ближче до центру Криму, ніж Керч. Літаки випускали ракети по стаціонарній цілі, будучи за межами дії ворожої ППО", — пояснює він Фокусу.

Втрата "Новочеркасска" є сильною втратою для Чорноморського флоту, оскільки перед повномасштабним вторгненням у Чорному морі було дев'ять ВДК. Наразі є вже три безповоротні втрати в лавах ВДК.

"Втрата третини бойових кораблів — це багато. У пострадянський період Росія побудувала тільки два великі десантні кораблі", — підкреслює Паламарчук.

ВДК "Новочеркасск" отримував "попередження від Всесвіту"

У ВМФ Росії немає повноцінної заміни ВДК проекту 775, тому ці кораблі максимально експлуатують. Кожна втрата порівнянна з втратою бойового корабля типу корвет або фрегат, пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт згадав, що "Новочеркасск" отримував "попередження від Всесвіту" 24 березня 2022 року. Тоді внаслідок атаки було знищено ВДК "Саратов", а ВДК "Цезар Куніков" зазнав пошкоджень. Російська сторона заявляла про удар українською ракетою "Точка-У". Через рік у Севастополі відкрили пам'ятну дошку з іменами 12 моряків, які загинули на всіх трьох кораблях.

"Новочеркасску" з ушкодженнями, але вдалося втекти. Після ремонту корабель був зайнятий у логістиці окупантів, перевозячи техніку, боєприпаси і дрони-Shahed-136. З урахуванням детонації, стояв він там явно не порожняком", — зауважив фахівець.

Володимир Заблоцький підкреслює, що після атаки російські моряки швидко втекли з Бердянська в Керч і навіть не стали вантажитися.

"Росіяни будуть і далі використовувати залишки кораблів Чорноморського флоту проти України, а ми продовжимо за ними полювати", — підсумував він.

Нагадаємо, російське командування змушене переміщати кораблі з баз Чорноморського флоту в Криму, щоб захистити їх від ударів ЗСУ. Наприклад, 5 грудня малий ракетний корабель "Туча" проєкту 22800 "Каракурт" вивели в Новоросійськ.

Фокус раніше писав, що через повномасштабну війну в Україні може сильно постраждати весь військово-морський флот РФ. Експрезидент Росії Дмитро Медведєв навіть говорив, що його країна не має майбутнього як держави без належного флоту.