Не довез боеприпасы и дроны Shahed: повлияет ли на войну уничтожение БДК "Новочеркасск"

"Инциденты" на Крымском мосту уменьшили проходимость железнодорожных эшелонов с военными грузами и вся надежда ВС РФ была на большие десантные корабли. Удачная работа истребителей Воздушных Сил ВСУ угрожает оккупантам "снарядным голодом". Фокус выяснил, почему важно уничтожать российские корабли в Черном море.

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Силы обороны Украины поразили в Феодосии большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск" проекта 775, который мог везти из Ирана новую партию дронов Shahed. Это судно — одно из кораблей-лидеров Черноморского флота РФ.

Тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ удачно отработала по цели крылатыми ракетами. Очевидцы видели, как автомобили скорой помощи постоянно ездили к месту происшествия, что может свидетельствовать о гибели десятков человек и большом числе раненых. Судя по пожару после удара, можно говорить об уничтожении судна.

Россия признала попадание в БДК "Новочеркасск", но заявила лишь о повреждениях судна Фото: Astra

На фотографиях после тушения пожара у порта заметны только обгорелые остатки десантного корабля "Новочеркасск".

Министерство обороны России признало попадание в БДК "Новочеркасск", заявив лишь о повреждениях и якобы уничтожении в воздушном бою двух украинских истребителей Су-24. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в общении с Фокусом опроверг эти данные, заявив, что украинская авиация "не сидит дома", а выполняет боевые задачи на оперативных аэродромах.

"Россия будет пытаться вложить населению факты об уничтожении нашей авиации. Пакет самолетов они уничтожают у себя в сводках… Там в месяц выходит весь боевой состав авиации. Они уже начали F-16 уничтожать. Верить российским заявлениям о каких-то уничтоженных самолетах не стоит", — рассказывает военный.

Нужно понимать, что ВСУ устроили блестящую спецоперацию, так как у российских сил имеются довольно серьезные средства ПВО. Военные преодолели ее благодаря тактически грамотным приемам и западному вооружению. На вопрос, какими ракетами ударили по "Новочеркасску", Игнат не ответил прямо, но напомнил о наличии у ВСУ британских ракет Storm Shadow.

Что перевозил БДК "Новочеркасск" и насколько болезненна его потеря для РФ?

Большой десантный корабль обычно перевозит технику, вооружение и личный состав. Вполне вероятно, что в момент атаки "Новочеркасск" вез боеприпасы, а также иранские дроны-камикадзе Shahed в порты на Запорожском направлении и в Феодосию, допустил Игнат.

"Враг постоянно атакует БПЛА Shahed [территорию Украины]. Уничтожение большой партии может дать нам определенный карт-бланш", — отметил спикер ВС ВСУ.

Проанализировав в беседе с Фокусом масштабы взрыва на борту БДК, военный эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук акцентировал внимание на детонации множества артиллерийских боеприпасов, а не только дронов Shahed.

"Конечно, там могли быть и дроны из Ирана, но основная часть груза все же боеприпасы. Замечу, что артбоеприпасы играют крайне важную роль на фронте — это опасное оружие против ВСУ", — добавляет аналитик.

После атак на Крымский мост для железнодорожных эшелонов выставили ограничения по проходимости. Боеприпасы теперь возят только большими кораблями в Керчь и Феодосию, добавляет военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

"Наша разведка отследила этот процесс. Феодосию выбрали, поскольку она ближе к центру Крыма, чем Керчь. Самолеты выпускали ракеты по стационарной цели, будучи за пределами действия вражеской ПВО", — объясняет он Фокусу.

Утрата "Новочеркасска" является сильной потерей для Черноморского флота, так как перед полномасштабным вторжением в Черном море было девять БДК. В настоящее время имеется уже три безвозвратных потери в рядах БДК.

"Потеря трети боевых кораблей — это много. В постсоветский период Россия построила только два больших десантных корабля", — подчеркивает Паламарчук.

БДК "Новочеркасск" получал "предупреждение от Вселенной"

У ВМФ России нет полноценной замены БДК проекта 775, поэтому эти корабли максимально эксплуатируют. Каждая потеря сравнима с утратой боевого корабля типа корвет или фрегат, пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт вспомнил, что "Новочеркасск" получал "предупреждение от Вселенной" 24 марта 2022 года. Тогда в результате атаки был уничтожен БДК "Саратов", а БДК "Цезарь Куников" получил повреждения. Российская сторона заявляла об ударе украинской ракетой "Точка-У". Спустя год в Севастополе открыли памятную доску с именами 12 моряков, погибших на всех трех кораблях.

"Новочеркасску" с повреждениями, но удалось сбежать. После ремонта корабль был занят в логистике оккупантов, перевозя технику, боеприпасы и дроны-Shаhed-136. С учетом детонации, стоял он там явно не порожняком", — заметил специалист.

Владимир Заблоцкий подчеркивает, что после атаки российские моряки быстро убежали из Бердянска в Керчь и даже не стали грузиться.

"Россияне будут и далее использовать остатки кораблей Черноморского флота против Украины, а мы продолжим за ними охотиться", — заключил он.

Напомним, российское командование вынуждено перемещать корабли из баз Черноморского флота в Крыму, чтобы защитить их от ударов ВСУ. К примеру, 5 декабря малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 "Каракурт" вывели в Новороссийск.

Фокус ранее писал, что из-за полномасштабной войны в Украине может сильно пострадать весь военно-морской флот РФ. Экс-президент России Дмитрий Медведев даже говорил, что его страна не имеет будущего как государства без надлежащего флота.