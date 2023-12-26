13 дронів-камікадзе і ВДК "Новочеркаськ": у ЗСУ розповіли про результати нічної бойової роботи

За даними командування, противник запустив із двох напрямків по мирних містах України 19 дронів-камікадзе і більшу частину вдалося перехопити. Також у ЗС РФ великі втрати в Криму.

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Російські окупанти атакували мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе іранського походження "Shahed-136/131", проте більшу частину з них вдалося знищити. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ в Telegram-каналі.

За даними командування, перші запущені повітряні цілі противника було зафіксовано о 18:30 25 грудня, і тривала атака до 3 години ночі понеділка.

ЗС РФ запустили ударні дрони з південно-східного напрямку — Балаклава в Криму і Приморсько-Ахтарськ на території Росії. Загалом об'єктів у небі було 19, за даними Повітряних сил.

"У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ вдалося знищити більшу частину дронів-камікадзе, які були запущені по Україні Фото: Повітряні сили ЗСУ

За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації, у межах регіону вдалося знищити 4 дрони-камікадзе. Також противник поцілив по одному з промислових підприємств, унаслідок чого було пошкоджено складське приміщення. Інформації про постраждалих не надходило.

У Херсонській області, розповів голова ОВА Олександр Прокудін, противник здійснив 74 обстріли за допомогою різного озброєння. По обласному центру запущено 32 снаряди, внаслідок чого постраждали житлові квартали населених пунктів регіону. Також зафіксовано пошкодження на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Одна людина дістала поранення.

Крім дронів-камікадзе українські захисники змогли знищити ще об'єкти на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Йдеться про великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

"Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Результат — "на обличчя", — продовжили в Повітряних силах.

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по ВДК "Новочеркаськ" у Криму, який міг перевозити дрони-камікадзе Shahed. Командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам "надягати штани і по-домашньому їхати з півострова", поки не стало занадто пізно.