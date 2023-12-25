Атакували Shahed та ракетами: під вогнем ЗС РФ опинилися кілька областей України (фото)

Українська протиповітряна оборона знищила 28 безпілотників типу Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та протирадіолокаційну ракету Х-31П. Зенітники ліквідували Су-34 та Су-30СМ, розповіли в Повітряних силах.

Related video

Вночі 25 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів та авіаційних ракет. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БПЛА типу Shahed із районів Чауда, Балаклава — Крим та двома авіаційними ракетами", — йдеться у повідомленні.

Важливо

"Немає батька. Немає дому": херсонка розповіла про наслідки ракетного удару ЗС РФ (відео)

У ПС зазначили, що в результаті протиповітряного бою сили та засоби ПС та Сил оборони знищили 28 ударних дронів типу Shahed-136/131 в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

На Запорізькому напрямку ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 та запустив протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Українська ППО знищили обидві ракети.

Крім цього, зенітні ракетні підрозділи ПС ліквідували два російські винищувачі — Су-34 у Донецькій області та Су-30СМ над акваторією Чорного моря.

Вибухи у Хмельницькій області

У пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації повідомили, що вночі 25 грудня під час повітряної тривоги протиповітряна оборона знешкодила безпілотник типу Shahed.

"Силами ППО ЗСУ було знешкоджено 1 БПЛА типу Shahed. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Кіровоградській області

Ввечері 24 грудня голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів, що регіон перебував під прицілом ворога.

"Відпрацювала ППО. Попередньо — постраждалих та руйнувань немає", — сказав Андрій Райкович.

Вибухи у Миколаївській області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що 24 грудня українська протиповітряна оборона знищила російський БПЛА типу Shahed-131/136 в регіоні.

"Учора, 24 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БПЛА Shahed-131/136", — сказав Віталій Кім.

Вибухи в Одеській області

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер двічі повідомляв про повітряну тривогу в регіоні ввечері 24 грудня.

"Одеський район, будь ласка, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Бережіть себе та близьких", — сказав він.

Крім цього, вночі 25 грудня о 0:07 він знову оголосив про повітряну тривогу, яка протривала близько 40 хвилин.

Вибухи в Херсонській області

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що за 24 грудня російські військові здійснили 71 обстріл, зокрема випустили 288 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ "Град", танків, ЗУ-23-2, авіації та дронів, з яких шість Shahed.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них — 6 "Shahed". По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", — сказав він.

З його слів, противник поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні. В результаті загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, 23 грудня російські військові завдали ракетного удару по Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім цього, звуки вибухів пролунали в Кропивницькому та Кривому Розі. По російських ракетах відпрацювала ППО.

Вночі 22 грудня ворог атакував Україну дронами типу Shahed-136. Українська ППО ліквідувала 24 БПЛА у північних, південних та західних областях.