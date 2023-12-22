Знищили 24 Shahed, але є влучання: подробиці нічної атаки ЗС РФ (фото)

Російські дрони під час нічної атаки загрожували об'єктам інфраструктури у кількох регіонах країни. Пуски Shahed здійснювалися з окупованого Криму та двох російських областей.

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Українські сили ППО збили 24 російських дрона-камікадзе Shahed-136, які ЗС РФ запустили в ніч з 21 на 22 грудня. Безпілотники спиняли бійці різних підрозділів ЗСУ, які працювали у низці північних, південних та західних областей. Про деталі нічного удару РФ розповіла пресслужба Повітряних сил ЗСУ на сторінці Facebook.

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У Повітряному командуванні повідомили, що росіяни запустили 28 "шахедів", які стартували з трьох точок: з-під Курська, з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ та з полігону на мисі Чауда в окупованому Криму. Збито 24 російських ударних безпілотники, що означає ефективність сил ППО на рівні 85%.

Дрони ЗС РФ знешкоджувались у небі над шістьма областями: на півночі — на Київщині та Житомирщині, на півдні — на Херсонщині та Миколаївщині, на заході — на Хмельниччині та Рівненщині.

Для полювання на Shahed-136 використали авіацію, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи, ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч на 22 грудня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічний удар ЗС РФ — деталі атаки в ніч на 22 грудня.

Зазначимо, повітряна атака "шахедів" почалась увечері 21 грудня о 20:41 (на Херсонщині) та завершилась о 2:25 (на Рівненщині) 22 грудня. Про результати відбиття атаки розповіли голови військових адміністрацій.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що повітряна тривога в області тривала 2,5 години. Над регіоном працювали сили ППО. Чиновник запевнив, що об'єкти критичної інфраструктури уціліли. Тим часом уламки дронів упали на приватні будинки: пошкоджено три будівлі, у недобудованій споруді почалась пожежа, яку швидко ліквідували. Про постраждалих інформації немає, заявив посадовець.

У Хмельницькій ОВА підтвердили збиття одного дрона-камікадзе. Наголосили, що об'єкти інфраструктури у регіоні, де розташовано авіабаза "Старокостянтинів", не постраждали.

Сили оборони півдня розповіли деталі нічного удару РФ. Зокрема, в ніч на 22 грудня над південними областями збили 17 дронів-камікадзе: 10 — над Миколаївщиною, 3 — над Одещиною та 4 — над Херсонщиною. На Одещині ворог намагався влучити по портовій інфраструктури, але сили ППО знешкодили усі ворожі апарати.

Сили оборони півдня - про атаку 21-22 грудня Фото: Скриншот

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім детально розповів про наслідки російської атаки на південні області. З його слів, сили ППО знищили 10 "шахедів". Однак один російський дрон влучив в інфраструктурний об'єкт, почалась пожежа, яку ліквідували. Деталі атаки уточнюються, написав посадовець.-

Віталій Кім - про нічну атаку дронів ЗС РФ Фото: Скриншот

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на сторінці Facebook написав, що область атакували три дрони-камікадзе. Про наслідки повітряного удару чиновник не повідомляв, втім зазначив, що від артударів ЗС РФ протягом минулої доби загинула одна людина і поранено двоє.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко не повідомляв деталі про нічну атаку дронів — у Telegram-каналі написав про початок та завершення повітряної тривоги, яка продовжувалась 2,5 год. — з 23:32 до 2:07. У Рівненській ОВА також є дописи лише про сигнал тривоги — тривогу оголосили о 1:25 і вона продовжувалася до 4:43. Голова Одеської ОВА Олег Прокудін не писав про наслідки нічної атаки ЗС РФ.

Зазначимо, в ніч на 22 грудня Київська міська військова адміністрація та мер столиці Віталій Кличко підтвердили про падіння уламків "шахедів" у кількох районах міста. Частина уламків упала на верхній поверх багатоквартирного будинку: почалась пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Пізніше з'ясували, що у квартирі мешкає відомий телеведучий. Згідно з попередніми даними, телеведучий та його родина не постраждали, але квартира повністю зруйнована.