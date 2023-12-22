Уничтожили 24 Shahed, но есть попадания: подробности ночной атаки ВС РФ (фото)

Российские дроны во время ночной атаки угрожали объектам инфраструктуры в нескольких регионах страны. Пуски Shahed осуществлялись из оккупированного Крыма и двух российских областей.

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Украинские силы ПВО сбили 24 российских дрона-камикадзе Shahed-136, которые ВС РФ запустили в ночь с 21 на 22 декабря. Беспилотники останавливали бойцы различных подразделений ВСУ, которые работали в ряде северных, южных и западных областей. О деталях ночного удара РФ рассказала пресс-служба Воздушных сил ВСУ на странице Facebook.

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В Воздушном командовании сообщили, что россияне запустили 28 "шахедов", которые стартовали из трех точек: из-под Курска, из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ и с полигона на мысе Чауда в оккупированном Крыму. Сбито 24 российских ударных беспилотника, что означает эффективность сил ПВО на уровне 85%.

Дроны ВС РФ обезвреживались в небе над шестью областями: на севере — в Киевской и Житомирской областях, на юге — в Херсонской и Николаевской областях, на западе — в Хмельницкой и Ровенской областях.

Для охоты на Shahed-136 использовали авиацию, зенитные подразделения и мобильные огневые группы, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 декабря Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночной удар ВС РФ — детали атаки в ночь на 22 декабря.

Отметим, воздушная атака "шахедов" началась вечером 21 декабря в 20:41 (на Херсонщине) и завершилась в 2:25 (на Ровенщине) 22 декабря. О результатах отражения атаки рассказали главы военных администраций.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что воздушная тревога в области длилась 2,5 часа. Над регионом работали силы ПВО. Чиновник заверил, что объекты критической инфраструктуры уцелели. Между тем обломки дронов упали на частные дома: повреждены три здания, в недостроенной постройке начался пожар, который быстро ликвидировали. О пострадавших информации нет, заявил чиновник.

В Хмельницкой ОГА подтвердили сбитие одного дрона-камикадзе. Отметили, что объекты инфраструктуры в регионе, где расположена авиабаза "Староконстантинов", не пострадали.

Силы обороны юга рассказали детали ночного удара РФ. В частности, в ночь на 22 декабря над южными областями сбили 17 дронов-камикадзе: 10 — над Николаевской областью, 3 — над Одесской и 4 — над Херсонской. В Одесской области враг пытался попасть по портовой инфраструктуре, но силы ПВО обезвредили все вражеские аппараты.

Силы обороны юга — об атаке 21-22 декабря Фото: Скриншот

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подробно рассказал о последствиях российской атаки на южные области. По его словам, силы ПВО уничтожили 10 "шахедов". Однако один российский дрон попал в инфраструктурный объект, начался пожар, который ликвидировали. Детали атаки уточняются, написал чиновник.

Виталий Ким — о ночной атаке дронов ВС РФ Фото: Скриншот

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин на странице Facebook написал, что область атаковали три дрона-камикадзе. О последствиях воздушного удара чиновник не сообщал, впрочем, отметил, что от артударов ВС РФ за прошедшие сутки погиб один человек и ранены двое.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко не сообщал детали о ночной атаке дронов — в Telegram-канале написал о начале и завершении воздушной тревоги, которая продолжалась 2,5 часа — с 23:32 до 2:07. В Ровенской ОВА также есть сообщения только о сигнале тревоги — тревогу объявили в 1:25 и она продолжалась до 4:43. Глава Одесской ОГА Олег Прокудин не писал о последствиях ночной атаки ВС РФ.

Отметим, в ночь на 22 декабря Киевская городская военная администрация и мэр столицы Виталий Кличко подтвердили о падении обломков "шахедов" в нескольких районах города. Часть обломков упала на верхний этаж многоквартирного дома: начался пожар, который быстро потушили спасатели. Позже выяснили, что в квартире живет известный телеведущий. Согласно предварительным данным, телеведущий и его семья не пострадали, но квартира полностью разрушена.