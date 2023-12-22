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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Все целы": российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского (фото)

Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского
Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского

Журналист отметил, его семья не пострадала, а квартиры больше нет.

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В результате атаки БПЛА по Киеву, проведенной российскими вооруженными силами вечером 21 декабря, была повреждены квартира известного украинского журналиста Андрея Ковальского. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, жилище находилось на верхних этажах дома в Соломенском районе, который пострадал в результате обстрела.

Андрей Ковальский написал про обстрел квартиры Fullscreen
Андрей Ковальский написал про обстрел квартиры

Как сообщил журналист, его семья – жена и дети – остались целы.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Все целые – и то хорошо", – написал Ковальский.

Кроме того, его супруга Татьяна Хитрик прокомментировала этот инцидент.

"Выжили и это главное… Квартиры теперь нет", — написала она.

Пост жены Ковальского Fullscreen
Пост жены Ковальского

Отметим, что Андрей Ковальский – украинский журналист, специализирующийся в области спорта, а также ведущий на телеканале ICTV и главный ведущий марафона "Єдині новини". Его дебют в качестве телевизионного ведущего состоялся в 1999 году.

Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского Fullscreen
Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского
Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского Fullscreen
Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского
Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского
Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского

Обстрел Киева 22 декабря: что известно

Вечером 21 декабря российские войска атаковали Украину дронами камикадзе. В 23:06 воздушную тревогу объявили в Киеве. Уже через полчаса в Киевской городской военной администрации заявили, что в столице работают силы ПВО.

В результате работы ПВО по вражеским целям в Соломенском районе обломки попали в жилой дом.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего. Также он написал в Telegram, что есть сообщения о попадании обломков в частный дом в Дарницком районе, а также повреждении дома в Голосеевском районе столицы.