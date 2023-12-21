"Ведется работа": ВС РФ запустили по Украине с начала войны 7400 ракет, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, в статистику включены абсолютно все вражеские объекты, которые летали в украинском небе. Из них удалось перехватить 1600.

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Российские оккупанты запустили по территории Украины не менее 7400 ракет разного типа с первых дней полномасштабного вторжения. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 21 декабря.

По его словам, с этого колоссального количества силам ПВО удалось уничтожить лишь 1600, но при этом стоит понимать, что в статистику учтены абсолютно все ракеты, которые летели по украинской территории.

"Но в цифре 7400 посчитаны все ракеты — С-300 и С-400, их около трети от общего количества, Х-22, баллистические ракеты, только около 900 баллистических ракет Искандер-М полетело по Украине", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно была отмечена эффективность мобильных огневых групп, которые регулярно работают над тем, чтобы перехватить дроны-камикадзе Shahed в небе. Именно они в основном сегодня занимаются тем, что ликвидируют вражеские беспилотники. Это помогает экономить зенитные ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации.

К примеру, как заявил Юрий Игнат, во время атаки в ночь на 21 декабря было уничтожено 34 из 35 ударных дронов противника.

"Хочу отметить, что мобильные группы отрабатывают сейчас большинство воздушных целей – таких как Shahed. Насколько мощная ведется работа по противовоздушной обороне. И это хорошая информация для нас, потому что мы можем делать определенный запас зенитных управляемых ракет, которые нужны нам для того, чтобы отражать воздушную агрессию, прежде всего, крылатых ракет, а также самолетов и вертолетов врага", – подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 20 декабря Юрий Игнат заявил, что для борьбы с дронами ВС РФ, которых становится только больше, нужно нарастить средства РЭБ. По словам спикера Воздушных сил, при достаточном количестве средств радиоэлектронной борьбы защитникам не придется использовать стрелковое оружие для перехвата вражеских БПЛА.