"Дронов становится больше": для борьбы с ВС РФ нужно нарастить средства РЭБ, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил, при достаточном количестве средств радиоэлектронной борьбы защитникам не придется использовать стрелковое оружие для перехвата вражеских БПЛА.

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У российских оккупантов становится все больше дронов, поэтому необходимо больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать им. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 20 декабря.

По его словам, Украине необходимо наращивать наличие таких устройств, которые с высокой эффективностью будут бороться с дронами, которые в большом количестве запускаются противником.

"Безусловно нужно наращивать именно производство БПЛА различных типов. Но против БПЛА есть средства, которые тоже нужно наращивать. Это средства радиоэлектронной борьбы, которые могут противодействовать дронам на том или ином направлении с высокой эффективностью", — заявил Юрий Игнат.

У средств РЭБ есть огромное преимущество, о котором далее рассказал спикер Воздушных сил. Если их будет достаточное количество, тогда украинским защитникам не придется использовать стрелковое оружие, чтобы перехватить вражеский беспилотник в небе.

Сейчас необходимо аккумулировать все возможности украинских производителей в кооперации с международными партнерами, говорит Юрий Игнат. Это должно помочь нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы.

"Дронов становится все больше и больше. Как у нас, так и у противника. Именно поэтому такие средства крайне необходимы для того, чтобы спасать жизни наших бойцов", — подытожил представитель Воздушных сил.

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Напомним, 18 декабря Юрий Игнат заявлял, что ВС РФ накапливают ракеты разных типов для массированных ударов по Украине. По его словам, оккупанты больше сосредоточены на атаках БПЛА, поэтому украинской противовоздушной обороне необходимо наращивать средства по уничтожению беспилотных систем.