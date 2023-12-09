"Мало кто хочет заниматься": эксперт назвал 4 проблемы Украины в сфере РЭБ

Сейчас разработке собственных новых систем РЭБ в Украине мешают как невыгодные условия со стороны государства, так и недостаток опыта в этой сфере.

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Средства радиоэлектронной борьбы в Украине сейчас в своем большинстве производят только частные предприятия потому, что это не очень рентабельно из-за небольшой маржанальности. Об этом в интервью Фокусу рассказал украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флэш".

По словам эксперта, возможно, большим предприятиям интереснее создавать комплексы за полмиллиона долларов, продать государству с большой маржой и получить большую прибыль, которую направят на новые разработки. Делать тысячи устройств, с которых они получат минимальную маржу, скорее всего, просто не интересно.

"Есть и второй фактор, возможно, крупные предприятия не хотят связываться с государством. Ведь сначала ты делаешь важные вещи для страны, а потом тобой будут заниматься правоохранительные органы, которым покажется, что закупочная цена неправильная, и потратишь всю потенциальную прибыль на адвокатов. Многие предприятия не хотят играть с государством в такие игры, а просто выполнять частные заказы, работая с волонтерскими фондами", — подчеркнул Сергей "Флэш".

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Он также обратил внимание на один из важных моментов: чтобы сделать качественные средства окопной РЭБ, нужно вложиться в их разработку, так называемую R&D (исследования и развитие инноваций, — ред.). Эксперт отметил, что сейчас все украинские команды, которые делают РЭБ, берут готовые китайские модули, добавляют к ним антенны. Но чтобы правильно сделать устройство и не зависеть от Китая, нужно провести собственную разработку, придумать свою конструкцию, схемотехнику, произвести платы и завезти в страну комплектующие, изготовить корпуса, то есть вложить определенные средства.

" Это как бы "замороженные" деньги, и мало кто хочет таким заниматься. Тем более, что завтра комплекс может стать неактуальным, и нужно делать новый", — объяснил Сергей Бескрестнов.

Еще одной причиной, которая теоретически может тормозить создание новой РЭБ-техники в Украине может быть тот фактор, что у нас в стране просто нет производств такого уровня. Ведь Украина — аграрная страна, в отличие от России, у которой десятки предприятий, работающих в Москве и Санкт-Петербурге, занимались развитием РЭБ еще до войны.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что Китай первым в мире вооружит дроны "микроволновками" против РЭБ. Китайцы уверяют, что их новые дроны смогут конкурировать с самолетами для РЭБ. Раньше БПЛА уже оснащали микроволновыми излучателями, но в качестве радара, а не оружия.

А в конце ноября мировые медиа писали о том, что Украине нужно победить мощную РЭБ России, чтобы освободить больше территорий. ВС РФ создали мощную линию обороны, используя не только физические укрепления, но и системы РЭБ, такие как "Поле-21". Они не дают HIMARS и Excalibur точно поражать цели.