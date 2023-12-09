"Мало хто хоче займатися": експерт назвав 4 проблеми України у сфері РЕБ

Наразі розробці власних нових систем РЕБ в Україні заважають як невигідні умови з боку держави, так і брак досвіду в цій сфері.

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Засоби радіоелектронної боротьби в Україні зараз у своїй більшості виробляють тільки приватні підприємства тому, що це не дуже рентабельно через невелику маржинальність. Про це в інтерв'ю" Фокусу" розповів український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкрестнов на псевдонім "Флеш".

За словами експерта, можливо, великим підприємствам цікавіше створювати комплекси за півмільйона доларів, продати державі з великою маржею й отримати великий прибуток, який спрямують на нові розробки. Робити тисячі пристроїв, з яких вони отримають мінімальну маржу, найімовірніше, просто не цікаво.

"Є й другий фактор, можливо, великі підприємства не хочуть зв'язуватися з державою. Адже спочатку ти робиш важливі речі для країни, а потім тобою займатимуться правоохоронні органи, яким здасться, що закупівельна ціна неправильна, і витратиш весь потенційний прибуток на адвокатів. Багато підприємств не хочуть грати з державою в такі ігри, а просто виконувати приватні замовлення, працюючи з волонтерськими фондами", — підкреслив Сергій "Флеш".

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Нічні дрони, Shahed з 4G, безуспішна РЕБ: інтерв'ю із Сергієм Флешем про ситуацію на війні

Він також звернув увагу на один із важливих моментів: щоб зробити якісні засоби окопної РЕБ, потрібно вкластися в їхню розробку, так звану R&D (дослідження та розвиток інновацій, — ред.). Експерт зазначив, що зараз усі українські команди, які роблять РЕБ, беруть готові китайські модулі, додають до них антени. Але щоб правильно зробити пристрій і не залежати від Китаю, потрібно провести власну розробку, вигадати свою конструкцію, схемотехніку, виготовити плати та завезти в країну комплектуючі, виготовити корпуси, тобто вкласти певні кошти.

"Це ніби "заморожені" гроші, і мало хто хоче таким займатися. Тим паче, що завтра комплекс може стати неактуальним, і потрібно робити новий", — пояснив Сергій Бескрестнов.

Ще однією причиною, яка теоретично може гальмувати створення нової РЕБ-техніки в Україні, може бути той фактор, що у нас в країні просто немає виробництв такого рівня. Адже Україна — аграрна країна, на відміну від Росії, у якої десятки підприємств, що працюють у Москві та Санкт-Петербурзі, займалися розвитком РЕБ ще до війни.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що Китай першим у світі озброїть дрони "мікрохвильовками" проти РЕБ. Китайці запевняють, що їхні нові дрони зможуть конкурувати з літаками для РЕБ. Раніше БПЛА вже оснащували мікрохвильовими випромінювачами, але як радар, а не зброю.

А наприкінці листопада світові медіа писали про те, що Україні потрібно перемогти потужну РЕБ Росії, щоб звільнити більше територій. ЗС РФ створили потужну лінію оборони, використовуючи не тільки фізичні укріплення, а й системи РЕБ, такі як "Поле-21". Вони не дають HIMARS і Excalibur точно вражати цілі.