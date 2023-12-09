Росія обігнала Україну у сфері РЕБ, почала масово атакувати вночі і може обернути ситуацію на свою користь за допомогою машинного зору. Українці втратили пів року, але ще можуть надолужити згаяне. Військовий експерт Сергій Флеш розповів Фокусу, як це можна зробити.

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Ось уже майже два роки в Україні триває війна з російським агресором. Під час літнього контрнаступу ЗСУ не вдалося одним кидком подолати оборону супротивника і витіснити його з окупованих територій, і зараз по обидва боки йде жвава гонка озброєнь. Які технології противник впроваджує на полі бою просто зараз і як з ними боротися — про це в першій частині інтерв'ю " Фокусу " розповів український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Флеш".

Які нові технології, небезпечні для України, запускає Росія? Що змінилося на фронтах?

- Найголовніше нововведення в російській армії за останні тижні — це нічні FPV-дрони, які почали атакувати Сили оборони. Вночі на фронтах відбувається основна активність: ротація особового складу, евакуація поранених, підвезення боєприпасів, пересування техніки тощо. Тому коли росіяни почали атакувати нас уночі, то встигли вихопити найкритичніші об'єкти і події, ми не були до цього готові. Зараз ми у відповідь теж перейшли до тактики нічних атак і нарощуємо кількість дронів. Це те, що саме зараз змінилося в стратегії застосування FPV.

Росіяни почали атакувати нас нічними FPV-дронами, для цього в Китаї замовили тисячі камер нічного бачення. Чому українська розвідка не донесла це по всіх ЗСУ: хлопці, готуйтеся, по всіх фронтах полетять нічні дрони? Ми дізналися про це постфактум...

Як давно з'явилися нічні FPV-дрони, наскільки масово їх застосовують і чи є способи захиститися?

- У принципі, ідея встановити на FPV інструмент для нічного бачення не нова, але це здорожує дрон удвічі. Тому обидві сторони застосовували такі нічні технології, але рідко. Причина була тільки в ціні.

Першими на конвеєр поставили нічні дрони росіяни, закупивши партію нічних камер у Китаї (близько тисячі). Це виявилося дуже ефективно і вони продовжили серійне виробництво FPV для нічних атак. В останні три тижні це стало для нас буквально кошмаром, дуже вже багато нічних атак. Особливу проблему становлять атаки на наші катери і човни, які переправляються вночі через Дніпро на півдні.

У плані захисту ці дрони також уразливі для РЕБ, як і денні. У них одна перевага — нічне бачення. За типами нічне бачення можна розділити на три частини:

дешеві камери ціною 50 доларів, з якими літати можна тільки в сутінках і місячну ніч з ясним небом;

дорогі нічні камери ціною 300-400 доларів;

тепловізійні камери ціною 300-500 доларів.

Чи застосовують росіяни дрони з машинним зором?

- Росіяни застосовують подібні системи, але збоку ніяк не визначити, що відбувається саме такий тип наведення, ми можемо побачити це тільки за російськими роликами від першої особи (оператора). Загалом, наприклад, за трофейними "Ланцетами" та їхнім апаратним вмістом, за блоками, які знаходяться всередині, ми розуміємо, що така можливість є. До того ж вона була реалізована апаратно від самого початку існування "Ланцета", ми давно знаходили там блоки NVIDIA Jetson, тобто, вони заздалегідь вкладали такі технології, а тепер програмно довели до використання.

Варто зазначити, що ми більше зараз побоюємося застосування машинного зору не в "Ланцетах", а в FPV-дронах — це повністю переверне війну в цьому напрямку. Українці теж ведуть такі розробки, і дуже не хочу, щоб росіяни нас у цьому випередили.

Машинний зір не має нічого спільного зі штучним інтелектом, хоча багато хто плутає ці терміни. Тобто безпілотні комплекси з машинним зором не вміють розпізнавати цілі і розуміти, що за об'єкти перед ними. У машинного зору дуже просте завдання, оператор виділяє якийсь квадрат, з погляду машини — це просто набір пікселів, що відповідають якимось критеріям, і вимагає, щоб він його утримував у фокусі. Дрону не важливо, що там знаходиться: танк чи якась інша ціль, він просто летить на вказаний об'єкт. Це робиться досить нескладними методами і підвищує вартість дрона приблизно на 300-500 доларів, але враховуючи, що камера нічного бачення (або тепловізор) коштує стільки ж, то це невелике подорожчання.

Чим же небезпечні дрони з машинним зором?

- Перше — машинний зір нейтралізує РЕБ-куполи, тому що дрону достатньо підлетіти на великій висоті до цілі і звідти оператор його наведе на об'єкт. Далі апарат сам долетить до цілі, незважаючи на те, які "окопні" засоби РЕБ будуть використовуватися на землі.

Друге і найглобальніше — це знижує вимоги до підготовки операторів FPV-дронів. Усі знають, як важко знайти і підготувати пілота, на це йдуть місяці. Пілоту більше не потрібно бути асом, майстром, тепер йому достатньо базових знань, щоб злетіти, підвести дрон до цілі, позначити цю мету, на цьому його завдання закінчується, далі система машинного зору сама доведе дрон до техніки, яку потрібно вразити.

Третє — автоматичний супровід об'єктів. Це дасть змогу точніше вражати техніку, яка рухається.

Четверте — значно збільшиться дальність польотів, адже більше не потрібно боятися втрати радіозв'язку і зображення при зниженні БПЛА.

Ці чотири речі повністю перевернуть хід війни в плані застосування FPV-дронів. І такі самі технології, найімовірніше, використовуватимуть безпілотні апарати, які літають на територію Росії, бо коли росіяни повністю закриються РЕБом і не можна буде орієнтуватися нашим безпілотникам, які летять на Москву, доведеться вигадати якісь технології, щоб орієнтуватися на місцевості: знаходити якісь орієнтири і доводити дрон за картинкою.

ЗС РФ використовують дрони "Ланцет" на полі бою в Україні Фото: Скриншот

Минулого тижня з'явилися фотографії та перші подробиці про появу дронів Shahed з 4G-модемами. Чим особливі такі безпілотники і чи можна з ними боротися?

- Ми цього побоювалися і знали, що рано чи пізно такий момент настане, тож, коли військові знайшли SIM-картку "Київстару" і модем Alcatel всередині Shahed, це лише підтвердило наші попередні гіпотези. Звісно, ми дослідили і SIM-картку, і модем. Також ми можемо за номером SIM-карти і модему відстежити, чи були інші карти і як їх використовували. Противник це все розуміє.

Якщо на нас масово нападатимуть Shahed з таким управлінням, то у нас буде два варіанти вибору. Або доведеться відключати всю мережу мобільного зв'язку під час кожної тривоги, що спричинить колапс (цього робити не можна), або придумати методи і заходи з виявлення подібних дронів (модемів). Багато хто в інтернеті пише свою ідею: треба просто відключати всі телефони, що "швидко рухаються". Якби все було так просто....

Конкретно цю SIM-карту було куплено понад рік тому разом з іншими картами, вона перебувала в Росії, застосовувалася в певних модемах. Shahed пролетів із SIM-карткою всю Україну, долетів до центральної частини, потім розвернувся і полетів на захід, де його збили. Коли ми подивилися інші SIM-карти, то виявили, що й раніше росіяни запускали по Україні дрони з такими пристроями, просто вони нам не траплялися.

Уламки дрона Shahed c модемом мобільного зв'язку Фото: Скриншот

Чи є вже на прикметі технології для боротьби такими Shahed?

- Так, є. Найперше, з чого ми починаємо — це розробка, скажімо так, математично-аналітичних методів боротьби з цими картами. Тобто, якщо на нас масово нападатимуть Shahed із таким управлінням, то в нас буде два варіанти вибору. Або доведеться відключати всю мережу мобільного зв'язку при кожній тривозі, що спричинить колапс (цього робити не можна), або придумати методи і заходи щодо виявлення подібних дронів (модемів). Багато хто в інтернеті пише свою ідею: треба просто відключати всі телефони, що "швидко рухаються". Якби все було так просто....

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав засоби радіоелектронної боротьби ключем до перемоги у "війні безпілотників" і зазначив, що Росія випереджає Україну в цій сфері. Як росіяни покращують свої технології РЕБ? Чи є нові системи?

- Глобально технології РЕБ Росії не змінюються. Варто пояснити, що РЕБ — дуже широке поняття. Якщо коротко — це системи придушення зв'язку, вони бувають найрізноманітніші: проти супутникових систем, телевізійних, радіостанцій, мобільного зв'язку, Wi-Fi, буває проти роботи на коротких хвилях, де діє тактична авіація і морфлот РФ, і всього на світі. Нині, коли ми говоримо "РЕБ", то в 99% випадків маємо на увазі засоби, що працюють по безпілотних літальних системах, тому що вони є найактуальнішою проблемою на фронтах.

Тут ми ділимо РЕБ на такі категорії:

Системи, які глушать або підміняють сигнали супутникової навігації і не дають дронам орієнтуватися за ними;

Системи, що блокують канали управління або відеозв'язку дронів під час польоту.

За масштабом можна розділити РЕБ теж на дві категорії. До першої належать великі стаціонарні (або мобільні) комплекси, які монтуються на машинах, пересуваються і мають високу потужність. Другий тип — це "окопний" РЕБ, який наші хлопці використовують безпосередньо на фронтах, сюди входять антидронні рушниці, "куполи" від FPV тощо. Це малопотужні системи невеликої дальності, спрямовані на виконання тактичних завдань підрозділами.

Раніше завдання "малого окопного" РЕБ, передусім антидронових рушниць, були спрямовані переважно проти дронів DJI Mavic, щоб вони не могли скидати боєприпаси і вести розвідку. Зараз вони спрямовані проти FPV-дронів, адже від них страждають усі і всюди, їх літає величезна кількість. Війна дзеркальна з двох боків — у Росії сидять такі ж інженери, як у нас, точно так само розробляють і РЕБ, і FPV-дрони.

Війна технологій нескінченна. Щойно ми насичуємо наші підрозділи на фронтах РЕБ-куполами, противник змінює частоти своїх дронів, і наші комплекси втрачають актуальність. Точно так само роблять і росіяни. Їхні "Хвилерізи" і "Тритони", системи купольного захисту для техніки та особового складу, зараз працюють на стандартних частотах, на яких літає більша частина українських FPV. Ми змінимо частоти управління, вони теж слідом змінять частоти свого РЕБ.

Російські військові використовують комплекси РЕБ "Волнорез" Фото: Telegram

Для виробництва FPV-дронів використовують готові китайські модулі, у них є стандартний набір радіочастот, широко дозволених у світі для використання. Тому всі технології FPV працюють на таких базових частотах, але щойно з'являється РЕБ на цих стандартних частотах, потрібно йти на нові. Зараз на багатьох ділянках фронту вже неможливо літати дронами на стандартних частотах. Щоб змінити робочі частоти, потрібно використовувати інші модулі та антени.

Якщо росіяни поміняють частоти, то всі закуплені комплекси РЕБ будуть "помножені на нуль" і просто втратять свою ефективність, доведеться купувати нові.

Чи можна модифікувати наявні комплекси РЕБ для придушення нових частот дронів?

- Якщо йдеться про невеликий або "окопний" засіб РЕБ, то його неможливо модернізувати, тому що все працює у зв'язці. На жаль, китайські модулі, на яких побудовано більшість комплексів РЕБ, не можуть охопити широкий діапазон, щоб закрити три діапазони, потрібні три модулі, а отже, потрібно ставити ще й три антени. Їх можна тільки замінювати або доповнювати іншими блоками.

Здавалося б, зараз варто заздалегідь про це подумати і закривати частоти на майбутнє, але тоді українським військовим доведеться купувати комплекси втричі дорожче. При цьому не факт, що росіяни підуть саме на ці частоти, а не на інші.

Коли ми говоримо про більш серйозні комплекси на базі автомобілів, то в них прямо з заводу вноситься ширший діапазон частот для придушення. Зрозуміло, що там технології серйозніші, але ці машини коштують "мільйони" доларів.

Наразі всі "куполи", які виробляються, захищають не більше, ніж на 40%, а скоріше ще менше. Відсоток такий низький, адже існують різні протоколи, різні навички у російських пілотів. Хтось літає з кілометра, хтось літає з семи... Хтось використовує спрямовані антени, хтось підсилювачі, хтось із пілотів уміє промацувати "куполи" і знаходити в них уразливості. На деяких ділянках фронту купольний РЕБ допомагає на 100% — п'ять FPV вилетіли і п'ять упали, а на інших — усі влучили.

Купольний комплекс РЕБ від української компанії Piranha-Tech

На жаль, ми не можемо говорити, що "окопний" РЕБ став панацеєю — це лише частковий захист. Наші хлопці це розуміють, але хочуть хоч щось, хоч якийсь шанс на захист. Якщо росіяни поміняють частоти, то всі закуплені комплекси РЕБ будуть "помножені на нуль" і просто втратять свою ефективність, доведеться купувати нові. Зараз ми і росіяни літаємо на діапазоні 860-930 МГц, але всі говорять про те, що переходити або нижче — на ділянку 700-860 МГц, або вище, на 960-1020 МГц.

Коли ми даємо військовому вибір: або купити "купол" на зараз за 1000 доларів, або купити на майбутнє за 4000 доларів — він купить за 1000. Ніхто не готовий інвестувати зайвих 400% у те, що буде колись потім.

Якщо ще півтора року тому ми йшли з росіянами паралельно, то зараз, за моєю оцінкою, відстаємо від них приблизно на півроку. Просто тому, що ми рік втратили в плані впровадження нових технологій, зокрема створенні машинного зору та інших систем, які роблять у Росії.

Що зараз можна зробити, щоб випередити росіян у сфері РЕБ?

- "Стриж" та інші російські комплекси були розроблені 5-10 років тому, це не робиться за рік, а зараз виробники просто постачають їх військовим. Варто зробити екскурс в історію, тому що багато хто говорить, мовляв, у Росії є круті безпілотники, а у нас — ні. Давайте подивимося виробництва в Росії. "Спеціальний технологічний центр" із Санкт-Петербурга, який робить "Орлани", створений 2002 року і працює вже 20 років. Корпорація Zala Aero, яка робить ударні "Ланцети", створена 20 років тому. Іжевський завод "ИжНефтеМаш", який робить Supercam, 20 років тому. Заводи, що роблять засоби РЕБ, теж близько 20 років тому.

Тобто, Росія займається цими технологіями 20 років, а ми намагаємося їх наздогнати за рік у країні зі зруйнованою економікою, логістикою, з дефіцитом коштів і фахівців. Для вирішення подібних завдань питання фінансів — вторинне, найбільша потреба — люди. Потрібно створити конструкторське бюро, на це йдуть роки, щоб підібрати штат, зберегти його і мотивувати. Росіяни масово роблять свої "Орлани" і "Ланцети" та їхні модифікації просто тому, що в них усе готово, є люди, інвестиції, налагоджені процеси, відпрацьовані схеми. Їм простіше доопрацьовувати вже наявні технології та вдосконалювати ті самі Shahed, тому що у них є грамотні конструкторські бюро, працює логістика тощо.

Я вважаю, насамперед в Україні потрібно створити "ставку вчених", можна назвати їх інженерними геніями країни, які будуть протидіяти Російській Федерації. Ми хочемо донести це питання до Президента, тому що зараз до пуття нічого не відбувається в цьому напрямку — ахаємо, охаємо, що в росіян з'являються круті технології. А ми зараз повинні миттєво відповідати на все, що вони роблять, і миттєво розробляти контрзаходи. Нам потрібно зібрати найкращих фахівців країни в єдиний мозковий центр, який цим займатиметься, мотивувати цих людей створювати розумні ідеї, креативити. Це потрібно зробити на рівні Зеленського, тому що команді знадобляться всі дані української розвідки: що в росіян з'являється, що в них виготовлятися і повноваження залучати будь-які служби й відомства...

Я наведу вам приклад. Росіяни почали атакувати нас нічними FPV-дронами, для цього в Китаї замовили тисячі камер нічного бачення. Чому українська розвідка не донесла це по всіх ЗСУ: хлопці, готуйтеся, по всіх фронтах полетять нічні дрони? Ми дізналися про це постфактум, хоча це не секретна військова інформація, у Китаї є десяток таких заводів, достатньо мати якогось китайця, який шепне про закупівлі Росії. А можливо і розвідка донесла, а хтось проігнорував, але факт є факт.

Наразі потрібна команда науковців, яка готова щось швидко вигадувати, буде давати задачі іншим командам інженерів, а ті вже думатимуть, як зробити чи впровадити технологію, які потрібні комплектуючі, де їх замовляти, може, запустити виробництво в Україні чи за кордоном. Потрібне також державне фінансування всіх цих проєктів.

Якщо ще півтора року тому ми йшли з росіянами паралельно, то зараз, за моєю оцінкою, відстаємо від них приблизно на півроку. Просто тому, що ми рік втратили в плані впровадження нових технологій, зокрема створенні машинного зору та інших систем, які роблять у Росії. Вони не приховують дуже багато речей і відкрито показують, що розробляють.

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