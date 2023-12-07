"Грізніший засіб терору": як Росія за рік поліпшила іранські дрони Shahed

Російські інженери неодноразово змінювали конструкцію Shahed, щоб якомога сильніше нашкодити Україні, і не завжди вдало.

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Щойно Росія отримала від Ірану перші ударні безпілотники Shahed-131 і Shahed-136, як намагалася збільшити їхню ефективність для нанесення ударів територією України, цей процес триває й досі. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував, як еволюціонували іранські дрони в руках росіян, і поділився своїми висновками з сайтом Minval.

Перші Shahed-131/136, які ЗСУ збили біля Одеси, супроводжували розвідувально-ударні БПЛА Mohajer-6, що вказували цілі для ураження. Ймовірно, тоді російські оператори сумнівалися в надійності каналів зв'язку, точності та ефективній дальності польоту автономних іранських дронів. Українські війська дуже вдало збили Mohajer-6, підстреливши йому гвинт, а потім виловили з Чорного моря практично неушкодженим.

Окупанти досить швидко зрозуміли, що не можна супроводжувати кожну групу дорожчим і не менш уразливими Mohajer-6, тому незабаром довірили Shahed літати самостійно, розширивши комплекс систем управління дроном своїми блоками супутникової навігації ГЛОНАСС. Через кілька місяців прийшла морозна зима, і ЗС РФ виявили недоліки оригінальної паливної системи БПЛА іранського виробництва, а тому замінили низку її компонентів на більш надійні, щоб витримували низькі температури.

Уламки Shahed-136 вивчають в Україні Фото: Радіо Свобода

Відтоді росіяни постійно модернізували і покращували конструкцію Shahed, усуваючи ті чи інші їхні слабкі місця, але у 2023 році масштаби модифікацій досягли свого піку. Інженери переглянули концепцію корпусу, що складається зі стільників, почали широко застосовуватися блоки управління польотом B-101 і навігаційні модулі "Комета" в комплексі з блоком супутникової навігації "Б-105", які вже давно стоять на російських безпілотниках "Орлан-10", "Форпост-П" та інших. Спочатку іранці встановили чотири антени на кріпильній основі чотири антени і під'єднали їх безпосередньо до блоку супутникової навігації, була ще одна незалежна навігаційна антена. У РФ спростили конструкцію, сховавши чотири основні антени всередині корпусу.

У листопаді 2023 року армія Росії вперше застосувала Shahed-131/136 чорного кольору. Як зазначив Олександр Коваленко, спочатку здавалося, що росіяни зробили новий планер, використовуючи карбон та інші композиційні матеріали, щоб знизити ефективну площу розсіювання (ЕПР) дрона і зменшити ймовірність виявлення засобами ППО. Але пізніше дослідження показали — дрони просто пофарбували за допомогою звичайних аерозольних балончиків. Імовірно, вони вирішили, що чорні апарати буде складніше помітити на тлі нічного неба, адже запускають їх здебільшого вночі. Утім, це не дуже допомогло, адже Shahed сильно шумлять, відносно повільно літають і помітні всім радарам ППО.

Фото: Telegram

"Дві знахідки, виявлені в дронах Shahed-131/136 наприкінці листопада, змусили серйозно занепокоїтися тим, наскільки глибоко росіяни можуть ці апарати покращувати, перетворюючи на дедалі смертоносніший засіб терору. Саме терору, оскільки в зоні бойових дій Shahed-131/136 практично не застосовують, а винятково — в тиловій Україні, де їхніми жертвами стають переважно цивільні особи", — підкреслив оглядач.

Перша знахідка — це SIM-карти українського мобільного оператора, встановлені на блоках, надрукованих на 3D-принтерах. Поки що експерту важко відповісти, як саме ЗС РФ використовували технології стільникового зв'язку, але можна припустити, що в такий спосіб вони хотіли підвищити стабільність сигналу управління дроном або ж збільшити точність наведення.

Модуль мобільного зв'язку в дроні Shahed SIM-карта в дроні Shahed

Друга знахідка — це бойова частина, імовірно, термобаричного типу. Можливо, окупанти почали встановлювати на Shahed термобаричні елементи як у реактивних снарядах для важких вогнеметних систем "Солнцепек". Поки що не можна напевно сказати, чи зможе Росія серійно встановлювати такі боєголовки на ударні дрони іранської розробки, однак спроби збільшити потужність ураження вже були, і не раз. Раніше росіяни намагалися доповнити бойову частину Shahed уражаючими елементами, але досі не змінювали структуру вибухової речовини. Так і в останньому випадку, кажуть сапери, виявили нову оболонку, але не начинку. Не варто виключати, що росіяни не спробують втілити в життя ідею з термобаричним боєприпасом.

Якщо підсумувати еволюційний шлях Shahed, то Росія не змогла зробити з цього дрона "невловний високотехнологічний засіб", а способи підвищення ефективності викликають у Олександра Коваленка сумніви. Однак не можна заперечувати, що безпілотники стали набагато більш грізним засобом терору, ніж були у 2022 році. Якщо РФ вдасться зробити і серійно встановлювати на Shahed термобаричні бойові заряди, то це в рази підвищить можливості ураження. З іншого боку, це змусить росіян замислитися, чи потрібні їм у такому разі дорогі й малорухомі "Солнцепеки".

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов розповів, які цілі можуть атакувати Shahed з термобаричною БЧ. Такі заряди мають великі уражаючі властивості, але не можуть пробивати перешкоди.