"Более грозное средство террора": как Россия за год улучшила иранские дроны Shahed

Российские инженеры неоднократно меняли конструкцию Shahed, чтобы как можно сильнее навредить Украине, и не всегда удачно.

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Как только Россия получила от Ирана первые ударные беспилотники Shahed-131 и Shahed-136, то пыталась увеличить их эффективность для нанесения ударов по территории Украины, этот процесс продолжается до сих пор. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, как эволюционировали иранские дроны в руках россиян, и поделился своими выводами с сайтом Minval.

Первые Shahed-131/136, которые ВСУ сбили возле Одессы, сопровождали разведывательно-ударные БПЛА Mohajer-6, указывающие цели для поражения. Вероятно, тогда российские операторы сомневались в надежности каналов связи, точности и эффективной дальности полета автономных иранских дронов. Украинские войска очень удачно сбили Mohajer-6, подстрелив ему винт, а потом выловили из Черного моря практически невредимым.

Оккупанты довольно быстро поняли, что нельзя сопровождать каждую группу более дорогим и не менее уязвимыми Mohajer-6, поэтому вскоре доверили Shahed летать самостоятельно, расширив комплекс систем управления дроном своими блоками спутниковой навигации ГЛОНАСС. Спустя пару месяцев пришла морозная зима, и ВС РФ обнаружили недостатки оригинальной топливной системы БПЛА иранского производства, а потому заменили ряд ее компонентов на более надежные, чтобы выдерживали низкие температуры.

Обломки Shahed-136 изучают в Украине Фото: Радио Свобода

С тех пор россияне постоянно модернизировали и улучшали конструкцию Shahed, устраняя те или иные их слабые места, но в 2023 году масштабы модификаций достигли своего пика. Инженеры пересмотрели концепцию корпуса, состоящего из сот, начали широко применяться блоки управления полетом B-101 и навигационные модули "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105", которые уже давно стоят на российских беспилотниках "Орлан-10", "Форпост-П" и других. Изначально иранцы установили четыре антенны на крепежной основе четыре антенны и подключили их напрямую к блоку спутниковой навигации, была еще одна независимая навигационная антенна. В РФ упростили конструкцию, спрятав четыре основные антенны внутри корпуса.

В ноябре 2023 армия России впервые применили Shahed-131/136 черного цвета. Как отметил Александр Коваленко, поначалу казалось, что россияне сделали новый планер, используя карбон и другие композиционные материалы, чтобы снизить эффективную площадь рассеивания (ЭПР) дрона и уменьшить вероятность обнаружения средствами ПВО. Но позже исследования показали — дроны просто покрасили с помощью обычных аэрозольных баллончиков. Вероятно, они решили, что черные аппараты будет сложнее заметить на фоне ночного неба, ведь запускают их в основном ночью. Впрочем, это не сильно помогло, ведь Shahed сильно шумят, относительно медленно летают и видны всем радарам ПВО.

Фото: Telegram

"Две находки, обнаруженные в дронах Shahed-131/136 в конце ноября, заставили всерьез обеспокоиться тем, насколько глубоко россияне могут данные аппараты улучшать, превращая во все более смертоносное средство террора. Именно террора, поскольку в зоне боевых действий Shahed-131/136 практически не применяются, а исключительно – по тыловой Украине, где их жертвами становятся в основном гражданские лица", — подчеркнул обозреватель.

Первая находка – это SIM-карты украинского мобильного оператора, установленные на блоках, напечатанных на 3D-принтерах. Пока эксперт затрудняется ответить, как именно ВС РФ использовали технологии сотовой связи, но можно предположить, что таким образом они хотели повысить стабильность сигнала управления дроном или же увеличить точность наведения.

Модуль мобильной связи в дроне Shahed SIM-карта в дроне Shahed

Вторая находка – это боевая часть, предположительно, термобарического типа. Возможно, оккупанты начали устанавливать на Shahed термобарические элементы как в реактивных снарядах для тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Пока нельзя наверняка сказать, сможет ли Россия серийно устанавливать такие боеголовки на ударные дроны иранской разработки, однако попытки увеличить мощность поражения уже были, и не раз. Раньше россияне пытались дополнить боевую часть Shahed поражающими элементами, но до сих пор не меняли структуру взрывчатого вещества. Так и в последнем случае, говорят саперы, обнаружили новую оболочку, но не начинку. Не стоит исключать, что россияне не попытаются воплотить в жизнь идею с термобарическим боеприпасом.

Если подытожить эволюционный путь Shahed, то Россия не смогла сделать из этого дрона "неуловимое высокотехнологическое средство", а способы повышения эффективности вызывают у Александра Коваленко сомнения. Однако нельзя отрицать, что беспилотники стали намного более грозным средством террора, чем были в 2022 году. Если РФ удастся сделать и серийно устанавливать на Shahed термобарические боевые заряды, то это в разы повысит возможности поражения. С другой стороны, это заставить россиян задуматься, нужны ли им в таком случае дорогие и малоподвижные "Солнцепеки".

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, какие цели могут атаковать Shahed c термобарической БЧ. Такие заряды имеют большое поражающее свойства, но не могут пробивать преграды.