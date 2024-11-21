Не Mini-Taurus: раскрыто название БПЛА, которые Украина получит от Германии (фото)

По данным журналистов, ВСУ получат от Германии не HX-2 Karma, а более простые и дешевые дроны-камикадзе AQ100 Bayonet.

Германия впервые поставит Силам обороны дроны-камикадзе, которым немецкая компания Helsing должна придать дополнительные возможности. Речь идет о дронах AQ100 Bayonet от американского производителя Terminal Autonomy, сообщает Spiegel.

По данным портала, в этом году ВСУ получат несколько сотен дронов AQ100 Bayonet. Всего Украина заказала у оборонной компании Helsing 4000 таких беспилотников. Это первые дроны-камикадзе, которые Германия поставит Украине. До этого Берлин поставлял украинской армии только разведывательные беспилотники.

Дрон AQ100 Bayonet Фото: Terminal Autonomy

Как отмечают журналисты, ранее в СМИ возникла путаница относительно типа БПЛА, которые немецкое правительство собирается передать Украине. Так, газета Bild сообщила со ссылкой на свои источники о поставке дрона, называемого в профессиональной среде Mini-Taurus. Издание также опубликовало фото дорогостоящего дрона-камикадзе HX-2 Karma собственной разработки Helsing, который управляется искусственным интеллектом.

Однако, по данным Spiegel, речь идет о более простом и дешевом дроне-камикадзе. AQ 100 Bayonet от Terminal Autonomy являет собой деревянный БПЛА, визуально напоминающий массивную модель самолета. Для поставки в Украину предназначена его улучшенная версия.

Дрон AQ100 Bayonet Фото: Terminal Autonomy

По словам инсайдеров, дроны производятся в Украине, а компания Helsing оснащает их специальной системой искусственного интеллекта. Это означает, что дрон-камикадзе также может использоваться в районах, где российские оккупанты подавляют сигналы GPS с помощью глушителей.

На сайте Terminal Autonomy дрон AQ 100 Bayonet позиционируется как "дешевый барражирующий боеприпас", способный перевозить камеры и датчики, а также нести 4,5 кг взрывчатки. Заявленная скорость БПЛА — до 144 километров в час, а дальность полета — 150 километров.

Дрон AQ100 Bayonet Фото: Spiegel

Дрон можно легко запустить вручную, а для удобства транспортировки предусмотрена возможность снять крылья. Согласно конфиденциальной презентации для инвесторов, полученной журналистами, базовая версия БПЛА стоит 2000 долларов, но это без учета дополнительных возможностей, встроенных Helsing.

Напомним, 18 ноября министр обороны Германии Борис Писториус официально заявил о намерении передать Украине 4 000 управляемых боеприпасов.

Ранее также сообщалось, что ряд стран НАТО разрабатывают новые военно-морские концепции, основанные на морских дронах, чтобы отражать атаки вражеских кораблей и не допускать противников в союзные воды.