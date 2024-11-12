Страны НАТО готовят морские беспилотники к отражению вражеских атак: что известно

По словам представителя НАТО, следующие учения будут посвящены ограничению свободы действий противника на море, в том числе с учетом опыта Украины.

Ряд стран НАТО разрабатывают новые военно-морские концепции, основанные на морских беспилотниках, чтобы отражать атаки вражеских кораблей и не допускать противников в союзные воды. Об этом пишет портал Defense News.

Как отмечают в издании, страны НАТО входят в так называемую Группу совместных возможностей морских беспилотных систем (Joint Capability Group for Maritime Unmanned Systems, JCGMUS). Эта группа включает более 10 стран.

По данным портала, ежегодно в сентябре группа проводит одни из крупнейших экспериментальных учений с использованием морских дронов (REPMUS), чтобы ускорить тестирование технологий и повысить оперативную совместимость между союзниками. В следующем году акцент будет сделан на использовании дронов для удержания вражеских сил на расстоянии, что является новым направлением для JCGMUS.

"В 2025 году "дорожная карта" REPMUS будет сосредоточена на нетрадиционном блокировании морских пространств, то есть ограничении свободы действий противника на море, в том числе посредством воспрещения доступа, воспрещения доступа на определенной территории, а также с помощью возможностей создания помех и рассеивания, частично основанных на том, что мы видели в Украине", — сообщил председатель JCGMUS Крейг Сойер во время панельной дискуссии на оборонной выставке Euronaval.

Представитель НАТО также добавил, что одной из целей учений следующего года станет демонстрация проекта противолодочного заграждения — инициативы, созданной в 2020 году и возглавляемой Великобританией. В проекте участвуют еще 12 стран, включая Италию, Канаду, Францию, Германию, Испанию, США, Португалию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Австралию.

"Проект противолодочного барьера направлен на разработку технического демонстрационного образца, включающего как традиционные, так и совместимые морские беспилотные системы, чтобы надежно обеспечить многократное увеличение возможностей противолодочной борьбы", — отметил Крейг Сойер.

В издании подчеркнули, что применение дронов в Украине стимулировало рост инвестиций в эти технологии. Многие страны начали проводить национальные тендеры на приобретение беспилотных платформ. По словам Крейга Сойера, на фоне большого спроса возникает потребность в установлении определенных стандартов и совместимости систем.

Напомним, французская компания Sirehna, которая входит в Naval Group, спустила на воду беспилотное надводное судно Seaquest S, созданное с учетом опыта Украины в Черном море.

Также сообщалось, что китайские компании начали продавать в интернете морские беспилотники, которые можно переоборудовать для военных нужд.