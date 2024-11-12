Країни НАТО готують морські безпілотники до відбиття ворожих атак: що відомо

За словами представника НАТО, наступні навчання будуть присвячені обмеженню свободи дій противника на морі, зокрема з урахуванням досвіду України.

Низка країн НАТО розробляють нові військово-морські концепції, засновані на морських безпілотниках, щоб відбивати атаки ворожих кораблів і не допускати супротивників у союзні води. Про це пише портал Defense News.

Як зазначають у виданні, країни НАТО входять до так званої Групи спільних можливостей морських безпілотних систем (Joint Capability Group for Maritime Unmanned Systems, JCGMUS). Ця група охоплює понад 10 країн.

За даними порталу, щорічно у вересні група проводить одні з найбільших експериментальних навчань із використанням морських дронів (REPMUS), щоб прискорити тестування технологій і підвищити оперативну сумісність між союзниками. Наступного року акцент буде зроблено на використанні дронів для утримання ворожих сил на відстані, що є новим напрямком для JCGMUS.

"У 2025 році "дорожня карта" REPMUS буде зосереджена на нетрадиційному блокуванні морських просторів, тобто обмеженні свободи дій супротивника на морі, зокрема шляхом заборони доступу на певній території, а також за допомогою можливостей створення перешкод і розсіювання, частково заснованих на тому, що ми бачили в Україні", — повідомив голова JCGMUS Крейг Сойєр під час панельної дискусії на оборонній виставці Euronaval.

Представник НАТО також додав, що однією з цілей навчань наступного року стане демонстрація проєкту протичовнового загородження — ініціативи, яку було створено 2020 року та очолює Велика Британія. У проєкті беруть участь ще 12 країн, включно з Італією, Канадою, Францією, Німеччиною, Іспанією, США, Португалією, Данією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Австралією.

"Проєкт протичовнового бар'єру спрямований на розробку технічного демонстраційного зразка, що включає як традиційні, так і сумісні морські безпілотні системи, щоб надійно забезпечити багаторазове збільшення можливостей протичовнової боротьби", — зазначив Крейг Сойєр.

У виданні наголосили, що застосування дронів в Україні стимулювало зростання інвестицій у ці технології. Багато країн почали проводити національні тендери на придбання безпілотних платформ. За словами Крейга Сойєра, на тлі великого попиту виникає потреба у встановленні певних стандартів і сумісності систем.

Нагадаємо, французька компанія Sirehna, яка належить до Naval Group, спустила на воду безпілотне надводне судно Seaquest S, створене з урахуванням досвіду України в Чорному морі.

Також повідомлялося, що китайські компанії почали продавати в інтернеті морські безпілотники, які можна переобладнати для військових потреб.