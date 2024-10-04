Занурюються на 6000 метрів: ВМФ Франції отримає глибоководні дрони A6K-M (фото)

Безпілотник A6K-M може вести розвідку на великій глибині, використовуючи навігаційну систему Phins і акустичні датчики, стверджує виробник.

Related video

Французьке агентство з оборонних закупівель (DGA) замовило у компанії Exail глибоководні розвідувальні безпілотні апарати A6K-M. Про це йдеться на офіційному сайті компанії Exail.

Повідомляється, що A6K-M призначені для розвідки і спостереження на морському дні, а також на чутливих підводних інфраструктурах, як-от підводні кабелі. Ці апарати можуть працювати на глибині до 6000 метрів.

Глибоководний дрон A6K-M Фото: Exail

Безпілотник оснащений інерціальною навігаційною системою Phins від Exail і акустичними датчиками. Крім того, він може нести датчики від інших виробників, адаптуючись під поточні місії ВМФ.

"Ми надзвичайно пишаємося цим визнанням наших технологічних знань у сфері ведення бойових дій на морському дні та внеском у зміцнення національного суверенітету", — заявив керівний директор підрозділу морських систем Exail Жером Бенделл.

За словами виробника, A6K-M є першим глибоководним дроном Exail із серії A6K. Він заснований на архітектурі Ulyx — безпілотника, розробленого Exail і Французьким національним інститутом океанології та технологій (Ifremer). Зокрема, під час створення A6K-M використовувалися технологічні будівельні блоки, розроблені для Ulyx.

Підводний дрон Ulyx Фото: Ifremer

Як зазначають у виданні, згідно з інвестиційним планом France 2030, контроль над морським дном став серйозною проблемою для оборони Франції. Він важливий для забезпечення суверенітету і свободи дій країни, а також для захисту її стратегічних та економічних інтересів. Дрони A6K-M покликані розширити можливості ВМС Франції щодо ведення розвідки на великій глибині.

Нагадаємо, у Норвегії компанія Kongsberg створила підводний дрон Endurance, який може довго функціонувати без допомоги людини-оператора. Під час першого запуску він досяг глибини 3400 м і подолав 1200 морських миль.

Своєю чергою Шанхайський університет Цзяотун представив інноваційний гібридний підводний апарат Nezha-SeaDart, який може злітати та приземлятися вертикально, автономно працювати під водою і спливати на поверхню без необхідності в спеціальній руховій установці.