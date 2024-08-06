Китай представив гібрид літаючого і підводного дрона Nezha-SeaDart для різних місій (фото)

Морський безпілотник Nezha-IV може працювати на глибині до 50 метрів, зависати в повітрі протягом 15 хвилин і переміщуватися зі швидкістю 10 метрів на секунду на відстань понад 7 км.

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Шанхайський університет Цзяотун (SJTU) представив інноваційний гібридний підводний апарат (HAUV) під назвою Nezha-SeaDart, який може здійснювати вертикальний зліт і посадку (VTOL) як із суші, так і з води. Про це пише armyrecognition.com.

Nezha-SeaDart може плавно переходити з повітряного у водне середовище, що робить його універсальним для різних застосувань. У системі реалізовано складну конструкцію, яка дає змогу злітати та приземлятися вертикально, автономно працювати під водою та спливати на поверхню без потреби у спеціальній руховій установці.

Цей дрон використовує підіймальну силу, яку створюють крила для польоту в повітрі, а його підводний рух забезпечують повітряні гвинти та підводні двигуни.

Очікується, що Nezha-SeaDart зіграють вирішальну роль у морських наукових дослідженнях, моніторингу довкілля та морських аварійно-рятувальних операціях. Під час 10-денних польових випробувань в "Озері тисячі островів" у провінції Чжецзян апарат успішно продемонстрував свою здатність виконувати складні місії в різних умовах.

Такий інноваційний апарат — продовження розробки Nezha-IV, ще одного гібридного підводного апарату, який довів надійність у різноманітних випробуваннях, зокрема і в операціях в умовах сильної морської течії. Nezha-IV може працювати на глибині до 50 метрів, зависати в повітрі протягом 15 хвилин і переміщуватися зі швидкістю 10 метрів на секунду на відстань понад 7 км.

Одна з відмінних рис Nezha-SeaDart — його технологія автономного управління, що дозволяє проводити дистанційне розгортання. Технологія дає змогу запускати такий дрон як із берегових, так і з морських платформ, автономно переміщатися до цільових районів, виконувати свої завдання і повертатися в призначені точки відновлення, зводячи до мінімуму втручання людини.

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