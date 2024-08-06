Китай представил гибрид летающего и подводного дрона Nezha-SeaDart для разных миссий (фото)

Морской беспилотник Nezha-IV может работать на глубине до 50 метров, зависать в воздухе в течение 15 минут и перемещаться со скоростью 10 метров в секунду на расстояние свыше 7 км.

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Шанхайский университет Цзяотун (SJTU) представил инновационный гибридный подводный аппарат (HAUV) под названием Nezha-SeaDart, который может совершать вертикальный взлет и посадку (VTOL) как с суши, так и с воды. Об этом пишет armyrecognition.com.

Nezha-SeaDart может плавно переходить из воздушной в водную среду, что делает его универсальным для разных применений. В системе реализована сложная конструкция, которая позволяет взлетать и приземляться вертикально, автономно работать под водой и всплывать на поверхность без необходимости в специальной двигательной установке.

Этот дрон использует подъемную силу, которая создается крыльями для полета в воздухе, а его подводное движение обеспечивают воздушные винтов и подводные двигатели.

Ожидается, что Nezha-SeaDart сыграют решающую роль в морских научных исследованиях, мониторинге окружающей среды и морских аварийно-спасательных операциях. Во время 10-дневных полевых испытаний в "Озере тысячи островов" в провинции Чжэцзян аппарат успешно продемонстрировал свою способность выполнять сложные миссии в различных условиях.

Такой инновационный аппарат — продолжение разработки Nezha-IV, еще одного гибридного подводного аппарата, доказавшего надежность в различных испытаниях, в т.ч. в операциях в условиях сильного морского течения. Nezha-IV может работать на глубине до 50 метров, зависать в воздухе в течение 15 минут и перемещаться со скоростью 10 метров в секунду на расстояние свыше 7 км.

Одна из отличительных особенностей Nezha-SeaDart — его технология автономного управления, позволяющая проводить дистанционное развертывание. Технология позволяет запускать такой дрон как с береговых, так и с морских платформ, автономно перемещаться к целевым районам, выполнять свои задачи и возвращаться в назначенные точки восстановления, сводя к минимуму вмешательство человека.

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