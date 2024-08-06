Руководство Украины моложе российского: в РФ объяснили отставание по части дронов, — ISW

По словам аналитиков, в пророссийских источниках появились данные о то, что РФ отстает от Украины в том, что касается инноваций в сфере беспилотников также из-за того, что российское правительство монополизировало и стандартизировало производство БпЛА.

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В РФ продолжают беспокоиться относительно ограничений, которые налагает госконтроль в отношении российской отрасли производства беспилотников. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 августа.

4 августа в пророссийских источниках появились данные о то, что РФ отстает от Украины в том, что касается инноваций в сфере беспилотников из-за того, что российские правительственные чиновники намного старше украинского руководства, а также из-за того, что российское правительство монополизировало и стандартизировало производство беспилотников в ущерб выпуску продукции отрасли.

Еще один российский военкор заявил, что недавно на встрече с бывшим главой "Роскосмоса" и представителем оккупационной администрации Запорожской области Дмитрием Рогозиным обсудил необходимость интеграции технических специалистов в передовые части и перевод российского завода по сборке и испытанию дронов в тыловые районы оккупированной Украины, чтобы, таким образом, гарантировать, что недавно произведенные БпЛА соответствуют фактическим потребностям российских подразделений.

Российский источник уточнил, что сборочные и испытательные мощности по дронам перенесли в тыловые районы оккупированной Украины и предположил, что это позволило успешно повысить эффективность дронов.

Напомним, что Силы обороны Украины пополнятся новыми кораблями и дронами. По данным аналитиков, украинские военные продолжают упрощать процессы мобилизации.

Также сообщалось, что в РФ создали БпЛА для мониторинга на случай ядерной войны.