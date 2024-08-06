Керівництво України молодше за російське: у РФ пояснили відставання за дронами, — ISW

За словами аналітиків, у проросійських джерелах з'явилися дані про те, що РФ відстає від України в тому, що стосується інновацій у сфері безпілотників, також через те, що російський уряд монополізував і стандартизував виробництво БпЛА.

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У РФ продовжують турбуватися щодо обмежень, які накладає держконтроль щодо російської галузі виробництва безпілотників. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 серпня.

4 серпня в проросійських джерелах з'явилися дані про те, що РФ відстає від України в тому, що стосується інновацій у сфері безпілотників, через те, що російські урядовці набагато старші за українське керівництво, а також через те, що російський уряд монополізував та стандартизував виробництво безпілотників на шкоду випуску продукції галузі.

Ще один російський військкор заявив, що нещодавно на зустрічі з колишнім очільником "Роскосмосу" та представником окупаційної адміністрації Запорізької області Дмитром Рогозіним обговорив необхідність інтеграції технічних спеціалістів до передових частин і переведення російського заводу зі складання та випробування дронів до тилових районів окупованої України, щоб у такий спосіб гарантувати, що нещодавно вироблені БпЛА відповідають фактичним потребам російських підрозділів.

Російське джерело уточнило, що складальні та випробувальні потужності щодо дронів перенесли в тилові райони окупованої України та припустило, що це дало змогу успішно підвищити ефективність дронів.

Нагадаємо, що Сили оборони України поповняться новими кораблями та дронами. За даними аналітиків, українські військові продовжують спрощувати процеси мобілізації.

Також повідомлялося, що у РФ створили БпЛА для моніторингу на випадок ядерної війни.