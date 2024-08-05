Безпілотник "Судного дня": у РФ створили БПЛА для моніторингу у разі ядерної війни

Розробники стверджують, що FPV-дрон "Судний день" призначений для перевірки рівня зараження різних об'єктів. Він має дальність дії 500 метрів на сильно заражених територіях і до 2 кілометрів у менш небезпечних районах.

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Російські фахівці з Центру комплексних безпілотних рішень (ЦКБР) оголосили про розроблення нового FPV-безпілотника під назвою "Судний день", призначеного для моніторингу рівня радіації та гарантування безпеки персоналу в разі ядерних ударів. Про це повідомив ТАСС генеральний директор ЦКБР Дмитро Кузякін.

"Упевнений, що здоровий глузд візьме гору, світ не допустить застосування ядерної зброї і наш дрон "Судного дня" ніколи не знадобиться. Але ми вважаємо, що було б злочином не готуватися навіть до найгірших сценаріїв розвитку подій", — сказав Кузякін.

Опис і можливості дрона "Судний день"

Безпілотник являє собою компактний пристрій, який зручно зберігати разом з іншим наземним обладнанням. За словами директора ЦКБР, FPV-дрони, які відомі своєю маневреністю і швидкістю, можуть переміщатися будівлями або промисловими спорудами для розвідки. У цьому разі на БПЛА встановлюється або датчик токсичних речовин, або дозиметр, що попереджає оператора, коли рівень радіації перевищує безпечні межі.

Крім того, апарат призначений для перевірки рівня зараження вздовж трас після ядерного удару та аналіз руйнувань як у містах, так і на відкритій місцевості.

Короткі характеристики дрона "Судний день":

тривалість польоту — до 20 хвилин за активного маневрування;

дальність дії — від 500 метрів на сильно заражених територіях, і до 2 кілометрів у менш заражених районах.

час підготовки до запуску — 30 секунд після отримання наказу.

Кузякін також зазначив, що під час роботи із закритих транспортних засобів, особливо в русі, виникають особливі складнощі. Пілоту FPV необхідно мати базове уявлення про місцевість і зони розвідки, тому для успішного використання безпілотника потрібні методичні сценарії та навчання фахівців.

Глава ЦКБР додав, що безпілотник "Судний день" — не єдина розробка інженерів. Існують також безпілотні системи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки, які, попри свої недоліки, відіграють важливу роль у моніторингу небезпечних зон і вимірюванні рівнів забруднення.

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Україна обігнала РФ по ударах далекобійними дронами типу Shahed, — Forbes (інфографіка)

Раніше повідомлялося, що українські захисники збили новий російський ударний безпілотник літакового типу "Молния" за допомогою FPV-дрона. За словами Віктора Локоткова з компанії Airlogix, ці безпілотники швидше заходять на ціль і мають більшу дальність, ніж звичайні БПЛА.