Вооруженные силы Украины пополнят новыми кораблями и дронами, — ISW

По данным аналитиков, украинские военные продолжают упорядочивать и упрощать процессы мобилизации для улучшения формирования новых военных соединений.

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Министерство обороны Украины подписало соглашения с оборонными предприятиями для производства нового оружия и ударных дронов, что расширит отечественную оборонную промышленную базу. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 августа 2024 года.

Министр обороны Рустем Умеров 30 июля заявил, что Минобороны подписало два соглашения с отечественными предприятиями военно-промышленного комплекса на сумму почти 5 млрд гривен (около 121 млн долларов).

1 августа ведомство также объявило о подписании соглашения на сумму более 3,7 млрд гривен (около 90 млн долларов) с отечественными производителями для поставки украинским военным наземных ударных дронов.

Кроме того, отмечает ISW, украинские военные продолжают упорядочивать и упрощать процессы мобилизации для улучшения формирования новых военных соединений.

На днях Генштаб ВСУ разработал предложения по упрощению мобилизации и снижению рисков для мобилизованного персонала. В частности, командирам разрешить отбирать и набирать военнослужащих непосредственно для службы в своих бригадах, а новобранцам — выбирать вакантные должности в воинских подразделениях.

Также в отчете сообщается, что западные партнеры продолжают поддерживать Украину в развитии ее обороноспособности.

Напомним, в отчете за 30 июля аналитики ISW отметили, что российские оккупационные войска вряд ли проведут новую наступательную операцию этим летом, поскольку имеет ощутимые материальные и человеческие ограничения.

В отчете за 29 июля аналитики ISW сообщили, что враг может полностью контролировать завод в Волчанске.