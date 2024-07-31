Российским войскам не хватает сил и людей для проведения нового наступления летом, — ISW

По мнению аналитиков, военное командование РФ может представить какие-то ограниченные тактические успехи на западе Донецкой области, как главную победу для русского народа.

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Российские оккупационные войска вряд ли проведут новую наступательную операцию этим летом, поскольку имеет ощутимые материальные и человеческие ограничения. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 июля 2024 года.

"Российским войскам, вероятно, не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или где-то еще на фронте этим летом", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что РФ периодически проводит локальные механизированные штурмы на западе Донецкой области, которые отражают степень текущего наступательного потенциала России.

"Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений", — отметили эксперты ISW.

В американском Институте изучения войны объяснили, что российское военное командование может намереваться представить определенные ограниченные тактические успехи на западе Донецкой области, как главную победу для российского народа, а также пытается заставить российские войска продвинуться как можно дальше в Донецкой области, несмотря на потери, которые они несут в этом процессе.

По мнению аналитиков, сейчас российские войска имеют достаточно бронетехники для проведения периодических ротных и более крупных механизированных штурмов по всей линии фронта в кратко- и среднесрочной перспективе.

"Однако непонятно, имеют ли российские войска необходимые резервы бронетехники для проведения одновременных широкомасштабных наступательных операций на нескольких участках фронта и для замещения растущих потерь бронетехники, которые могут возникнуть в результате интенсификации механизированных операций", — говорится в отчете.

В то же время эти российские наступательные операции также наносят значительные потери украинским защитникам и, вероятно, имеют целью ослабить украинские возможности из-за истощения, независимо от того, получат ли россияне значительные успехи или нет.

"Такой подход к истощению согласуется с общей стратегией Путина в отношении Украины, которая основывается на предположении, что Россия сможет удержать любую территорию, которую захватят российские войска", — отметили аналитики.

Напомним, в отчете за 29 июля аналитики ISW сообщили, что враг может полностью контролировать завод в Волчанске.