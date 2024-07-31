Російським військам бракує сил та людей для проведення нового наступу влітку, — ISW

На думку аналітиків, військове командування РФ може представити якісь обмежені тактичні успіхи на заході Донецької області, як головну перемогу для російського народу.

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Російські окупаційні війська навряд проведуть нову наступальну операцію цього літа, оскільки має відчутні матеріальні та людські обмеження. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 липня 2024 року.

"Російським військам, ймовірно, бракує ширшого оперативного потенціалу для проведення окремої відновленої наступальної операції в Донецькій області чи деінде на фронті цього літа", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що РФ періодично проводить локальні механізовані штурми на заході Донецької області, які відображають ступінь поточного наступального потенціалу Росії.

"Росія навряд чи проведе нову окрему літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження", — зазначили експерти ISW.

В американському Інституті вивчення війни пояснили, що російське військове командування може мати намір представити певні обмежені тактичні успіхи на заході Донецької області, як головну перемогу для російського народу, а також намагається змусити російські війська просунутися якомога далі у Донецькій області, попри втрати, яких вони зазнають у цьому процесі.

На думку аналітиків, наразі російські війська мають достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більших механізованих штурмів по всій лінії фронту в коротко- і середньостроковій перспективі.

"Однак незрозуміло, чи мають російські війська необхідні резерви бронетехніки для проведення одночасних широкомасштабних наступальних операцій на кількох ділянках фронту і для заміщення зростаючих втрат бронетехніки, які можуть виникнути в результаті інтенсифікації механізованих операцій", — йдеться у звіті.

Водночас ці російські наступальні операції також завдають значних втрат українським захисникам і, ймовірно, мають на меті послабити українські можливості через виснаження, незалежно від того, чи здобудуть росіяни значних успіхів, чи ні.

"Такий підхід до виснаження узгоджується із загальною стратегією Путіна щодо України, яка ґрунтується на припущенні, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку захоплять російські війська", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, у звіті за 29 липня аналітики ISW повідомили, що ворог може повністю контролювати завод у Вовчанську.