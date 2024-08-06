США не готові до війни майбутнього, а Китай із Росією швидко набирають обертів, — Foreign Affairs

Сполучені Штати залишаються непідготовленими до воєн майбутнього, вважають у виданні. І хоча Вашингтон все одно не зробить усе правильно, він має зробити це менш неправильно, ніж його вороги.

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На полях битв України майбутнє війни швидко стає справжнім: тисячі дронів зі штучним інтелектом заповнюють небо. Ці БпЛА та їхні оператори використовують системи ШІ, щоб уникати перешкод і визначати потенційні цілі, пише Foreign Affairs.

Моделі ШІ також допомагають Україні передбачати, куди завдати удару. Завдяки цим системам українські солдати ефективно знищують танки та збивають літаки. Російські підрозділи, як зазначається, перебувають під постійним наглядом, а їхні лінії зв'язку схильні до збоїв з боку противника — як і українські. Обидві держави поспішають розробити ще більш передові технології, які можуть протистояти нещадним атакам і подолати оборону противника, зазначає видання.

Однак війна в Україні — далеко не єдиний конфлікт, у якому нові технології змінюють характер військових дій. У М'янмі та Судані як повстанці, так і уряд використовують безпілотні літальні апарати та алгоритми у своїх боях. 2020 року автономний безпілотник турецького виробництва, розгорнутий військами, підтримуваними урядом Лівії, завдав удару по комбатантах, які відступають, — можливо, це була перша атака безпілотників, проведена без участі людини. Того ж року військові Азербайджану використовували безпілотники турецького та ізраїльського виробництва, а також боєприпаси, що баражують, щоб захопити спірний анклав Карабах. А в секторі Гази Ізраїль розмістив тисячі безпілотників, підключених до алгоритмів ШІ, допомагаючи ізраїльським військам орієнтуватися в міських каньйонах цієї території, нагадали у виданні.

У якомусь сенсі, немає нічого дивного в темпах таких розробок. Війна завжди підстьобувала інновації. Але сьогоднішні зрушення надзвичайно швидкі і вони матимуть набагато більший ефект. Майбутні війни більше не залежатимуть від того, хто може зібрати більше людей або виставити кращі літаки, кораблі та танки. Натомість у них домінуватимуть дедалі автономніші системи озброєння та потужніші алгоритми.

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Однак, на жаль, це майбутнє, до якого Сполучені Штати залишаються непідготовленими, констатують у Foreign Affairs. Їхні війська не повністю готові битися в середовищі, в якому вони рідко користуються елементом несподіванки. Їхні літаки, кораблі й танки не оснащені для захисту від натиску безпілотників. Військові ще не прийняли штучний інтелект. У Пентагону немає достатньої кількості ініціатив, спрямованих на виправлення цих невдач, і його поточні зусилля просуваються занадто повільно. Тим часом російські військові розмістили в Україні безліч безпілотників зі штучним інтелектом. А у квітні Китай оголосив про свою найбільшу за майже десятиліття військову реструктуризацію з новим акцентом на нарощування технологічно обґрунтованих сил.

І якщо США хочуть залишатися провідною світовою державою, їм доведеться швидко змінити курс, зазначають автори видання. Країні необхідно реформувати структуру своїх збройних сил. Американським військовим необхідні нові способи закупівлі обладнання. Їм необхідно закуповувати нові типи спорядження. І їм необхідно краще навчати солдатів управління безпілотниками та використання ШІ.

Автоматизація війни

Військовим аналітикам часто було важко передбачити, які інновації визначатимуть майбутні битви. Але сьогодні прогнози робити легше. Безпілотники всюдисущі, а роботи використовуються дедалі частіше. Бойові дії в Газі та Україні показали, що штучний інтелект уже змінює способи ведення війни. Наступний великий конфлікт, найімовірніше, призведе до тотальної інтеграції ШІ в усі аспекти військового планування та виконання. Наприклад, системи ШІ можуть моделювати різні тактичні та оперативні підходи, що значно скоротить період між підготовкою і виконанням. Китайські військові вже створили командувача ШІ, який має вищу владу в масштабних віртуальних військових іграх. Хоча Пекін забороняє системам ШІ робити вибір у реальних ситуаціях, він може зробити висновки зі своїх численних віртуальних симуляцій і передати їх особам, які приймають рішення. І Китай може зрештою надати моделям ШІ право робити вибір, як і інші держави. Україна, як зазначається, вже спробувала передати якомога більше небезпечних завдань на передовій роботам, щоб зберегти дефіцитну робочу силу.

Досі автоматизація була зосереджена на військово-морській могутності та авіації у вигляді морських і повітряних безпілотників. Але скоро вона перейде на сухопутну війну. У майбутньому першу фазу будь-якої війни, найімовірніше, очолюватимуть наземні роботи, здатні на все: від розвідки до прямих атак. Росія вже розгорнула безпілотні наземні транспортні засоби, які можуть запускати протитанкові ракети, гранати та безпілотники. Україна використовувала роботів для евакуації поранених і знешкодження вибухових речовин. Наступне покоління машин буде очолюватися системами штучного інтелекту, які використовують датчики роботів для картування поля бою та прогнозування точок атаки. Навіть коли зрештою втрутяться солдати-люди, їх очолюватимуть повітряні безпілотники з видом від першої особи, які можуть допомогти ідентифікувати ворога, як це вже відбувається в Україні.

Вони покладатимуться на машини для розчищення мінних полів, поглинання перших ворожих залпів і виявлення прихованого противника. І якщо війна Росії після України пошириться на інші частини Європи, перша хвиля наземних роботів і повітряних безпілотників може дати змогу як НАТО, так і РФ контролювати ширшу лінію фронту, ніж ті, які люди можуть атакувати або захищати поодинці.

Автоматизація війни може виявитися необхідною для порятунку життів мирних жителів. Історично війни велися і вигравалися на відкритій місцевості, де живе мало людей. Але в міру того, як глобальна урбанізація привертає дедалі більше людей у міста, а недержавні суб'єкти переходять на тактику міської партизанської війни, вирішальними полями боїв майбутнього, найімовірніше, стануть густонаселені райони. Такі бої набагато смертоносніші і вимагають набагато більше ресурсів. Тому для них буде потрібно ще більше роботизованої зброї. Військовим доведеться розміщувати на вулицях невеликих маневрених роботів (наприклад, роботів-собак) і заповнювати небо безпілотними літальними апаратами, щоб узяти під контроль міські позиції. Їх спрямовуватимуть алгоритми, які можуть обробляти візуальні дані та ухвалювати рішення за частки секунди. Ізраїль допоміг стати піонером такої технології, застосувавши перший справжній рій дронів у Газі 2021 року. Ці окремі дрони обійшли оборону ХАМАСу і зв'язалися через систему озброєння на основі ШІ, щоб ухвалити колективні рішення щодо того, куди їм слід попрямувати.

Використання безпілотної зброї необхідне з іншої причини: вона дешева. Безпілотники — набагато доступніший клас зброї, ніж традиційні військові літаки. Наприклад, безпілотник MQ-9 Reaper коштує приблизно вчетверо менше, ніж винищувач F-35. А MQ-9 — один із найдорожчих видів такої зброї; простий FPV-дрон може коштувати всього 500 доларів. Команда з десяти таких безпілотників може знерухомити танк вартістю 10 мільйонів доларів. Така доступність могла б дозволити державам відправляти рої безпілотників — деякі з них призначені для спостереження, інші для атаки — не турбуючись про виснаження. Ці рої могли б придушити застарілі системи ППО, які не призначені для одночасного збивання сотень об'єктів. Навіть коли системи оборони переважають, вартість захисту від роїв набагато перевершить вартість атаки для противника. Масований удар Ірану по Ізраїлю з використанням безпілотників і ракет у квітні коштував йому максимум 100 мільйонів доларів, однак зусилля США та Ізраїлю з перехоплення коштували понад 2 мільярди доларів.

Жодна держава не готова до воєн майбутнього повністю. Жодна країна не почала виробляти необхідне обладнання для роботизованої зброї у великих масштабах, і жодна держава не створила програмне забезпечення, необхідне для повного живлення автоматизованої зброї. Однак деякі країни просунулися далі за інших. І, як зазначають у виданні, противники Сполучених Штатів у багатьох відношеннях лідирують. Наприклад, Росія, отримавши досвід в Україні, різко збільшила виробництво безпілотників і тепер використовує їх для досягнення великого ефекту на полі бою.

Коли справа доходить до ШІ, Сполучені Штати мають найякісніші системи і витрачають на них найбільше, проте Китай і Росія швидко набирають обертів. У Вашингтона є ресурси, щоб продовжувати витрачати більше, але навіть якщо він збереже це лідерство, йому може бути важко подолати бюрократичні та промислові перешкоди для розгортання своїх винаходів на полі бою. Американські військові ризикують вести війну, в якій їхня першокласна підготовка і чудове звичайне озброєння виявляться менш ефективними. Наприклад, американські війська не були повністю готові діяти на полі бою, де кожен їхній крок можуть помітити і де їх можуть швидко атакувати безпілотники, що зависли над головою.

На морі Сполучені Штати також будуть уразливі. Китайські гіперзвукові ракети можуть потопити американські авіаносці до того, як вони вийдуть із Перл-Гарбора. Пекін уже розгортає системи спостереження і радіоелектронної боротьби на базі штучного інтелекту, які можуть дати йому оборонну перевагу над Сполученими Штатами в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні. У повітрі ефективний, але дорогий F-35 може зіткнутися з роями дешевих безпілотників. Те ж саме можуть зробити важкоброньовані танки Abrams і Bradley на землі. З огляду на ці сумні факти, американські військові аналітики дійшли висновку, що епоха кампаній "шоку і трепету", в яких Вашингтон міг знищувати своїх супротивників переважною вогневою міццю, закінчилася.

Важливо

Наступний крок — ШІ. Як Заходу наздогнати Росію в розробці БПЛА

Необхідні реформи армії США

Щоб не стати застарілими, американським військовим необхідно провести великі реформи, переглянувши процеси придбання програмного забезпечення і зброї. Поточний процес закупівель занадто бюрократичний, не схильний до ризику і повільно адаптується до загроз майбутнього, що швидко розвиваються.

Сполучені Штати повинні прагнути закуповувати зброю у ширшого кола компаній, ніж зазвичай. У 2022 році Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing і Northrop Grumman отримали понад 30 відсотків усіх грошей за контрактами Міністерства оборони. Нові виробники, навпаки, майже нічого не отримали. Менше одного відсотка всіх контрактів Міністерства оборони дісталося компаніям з венчурним капіталом, які, як правило, більш інноваційні, ніж їхні більші колеги. Ці відсотки мають бути набагато рівнішими. Наступне покоління невеликих дешевих безпілотників навряд чи буде розроблено традиційними оборонними фірмами, які зацікавлені у виробництві модного, але дорогого обладнання. Вони, найімовірніше, будуть створені, як це було в Україні: через урядову ініціативу, яка підтримує десятки невеликих стартапів.

Однак для адаптації до майбутнього Сполученим Штатам потрібно буде зробити більше, ніж просто реформувати спосіб закупівлі зброї. Вони також повинні змінити організаційну структуру і систему навчання армії. Вони повинні зробити свій складний ієрархічний ланцюжок командування більш гнучким і надати більшу автономію невеликим, високомобільним підрозділам. Ці підрозділи повинні мати навчених і уповноважених ухвалювати важливі бойові рішення лідерів. Такі підрозділи будуть більш гнучкими — надважлива перевага з огляду на швидкий темп війни з використанням ШІ.

"Війна — це огидно, жорстоко і часто занадто довго. Ілюзія — думати, що технології змінять глибинну людську природу конфлікту. Але характер війни змінюється і швидко, і фундаментально. Сполучені Штати також мають змінюватися й адаптуватися і американські чиновники мають робити це швидше, ніж противники своєї країни. Вашингтон не зробить усе правильно, але він має зробити це менш неправильно, ніж його вороги", — резюмують у своєму матеріалі автори.

Нагадаємо, раніше ми писали, як відбувається роботизація армії США.

Водночас, як у липні зазначало видання The Sun, перегони ШІ-озброєнь можуть швидко вийти з-під контролю.