Підводний дрон побив рекорд, пропливши на глибині 3400 м: що відомо про пристрій (фото)

Новий дрон, спроєктований у Норвегії, досяг глибини 3400 м і подолав за перший запуск 1200 морських миль. Його похибка визначення місця розташування була всього 0,02%.

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Новий підводний дрон від компанії Kongsberg може довго функціонувати без допомоги людини-оператора. Підводний човен Endurance перевершує аналоги за збором даних. Про це повідомляє ресурс Interesting Engineering.

"Успіх цієї місії доводить можливість експлуатації HUGIN Endurance від берега до берега. Усунення необхідності в надводному судні забезпечує нашим клієнтам величезну економію як часу, так і ресурсів", — компанія Kongsberg.

Endurance — найбільший дрон у лінійці Hugin, вільноплаваючих дронів, які пропонують оптимізовану гідродинаміку, відмінну маневреність і високу точність стабілізації.

Дрон Endurance HUGIN від Kongsberg

Дрон може бути оснащений різними датчиками, які допомагають в обізнаності на місцевості. Також вони мають надійні гідроакустичні інструменти для картування та інспекцій, як-от гідролокатори із синтезованою апертурою HISAS і багатопроменеві системи EM. Як підводні, так і поверхневі датчики підтримують автономне прийняття рішень.

Дрон має набір передових технологій, таких як новітнє покоління стійких до тиску літій-іонних акумуляторів, надмірність датчиків, опрацювання даних під час місії та інерціальна навігаційна система Sunstone з мікронавігацією HISAS.

Його технологічні характеристики включають в себе низький вплив на навколишнє середовище і здатність безперервно працювати самостійно до 15 днів. Він може проводити геофізичні дослідження на відстані 2,200 км і картувати територію площею 1100 км² без контролю людини з використанням передової технології гідролокації.

Також Endurance працює на глибині до 6 км і містить передові навігаційні інструменти. Її можна запускати і піднімати з берега або будь-якого доступного судна.

Сам план місії дрона Endurance був створений для перевірки критеріїв проєктування AUV і випробування апарату в реальних умовах. Місія включала обстеження областей і прямолінійні переходи з відрізками від 60 до 300 морських миль.

Дрон Endurance від Kongsberg

При цьому навігаційна система HISAS 1032 Dual Rx дає змогу покрити територію менш ніж за 48 год за допомогою зображень із синтезованою апертурою (SAS) дуже високої роздільної здатності та батиметрії, що охоплює 36 морських миль. Метою місії було підтвердження проєктних специфікацій і випробування в реальних умовах.

Kongsberg стверджує, що нещодавно завершена місія підтверджує проєктні специфікації системи і демонструє, що структура автономності Hugin може виконувати складні багатоденні місії без контролю людини.

Раніше ми писали про те, що підводний дрон Hydrus — безпілотник знімає відео 4K. Безпілотник "літає" на глибині до 3 км і знімає підводний світ камерою з роздільною здатністю 4K. Завдяки інноваційній електроніці та повністю бездротовому дизайну вдалося досягти малих розмірів дрона.